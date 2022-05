Un diputado venezolano advierte que las sanciones contra Rusia son insostenibles a largo plazo

"A largo plazo esto no se puede sostener, no hay ninguna posibilidad de que Europa pueda sustituir el gas y el petróleo de Rusia ni tampoco el que recibe a partir de los países que son miembros de la OPEP (Organización de Productores de Petróleo), si no hay un acuerdo político", indicó el parlamentario, miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).