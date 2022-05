https://mundo.sputniknews.com/20220525/rusia-insta-a-ucrania-a-desminar-sus-puertos-para-facilitar-las-exportaciones-de-cereales-1125813654.html

Rusia insta a Ucrania a desminar sus puertos para facilitar las exportaciones de cereales

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko, llamó al Gobierno ucraniano a desactivar las minas de todos los puertos del país para... 25.05.2022

El viceministro agregó que Rusia, por su parte, está dispuesta a asegurar "los corredores humanitarios necesarios" para las exportaciones de los cereales ucranianos por mar.Moscú, remarcó, mantiene consultas con la ONU para ver cómo puede apoyar para resolver esta asunto.El 24 de mayo, las fuerzas rusas concluyeron la desactivación de todas las minas del puerto de Mariúpol, en el sur de Donetsk, que habían colocado las tropas de Volodímir Zelenski. Además, retiraron embarcaciones hundidas y maquinaria que bloqueaban el acceso de los barcos a ese puerto.Desde Turquía denunciaron que el régimen ucraniano mantiene bloqueados 21 barcos turcos en el puerto de Odesa, usándolos como un escudo ante una eventual operación de las fuerzas rusas.El viceministro desestimó además las especulaciones de algunos medios estadounidenses que afirman que los militares rusos supuestamente se apoderan de los cereales ucranianos.Rudenko instó también a Estados Unidos y la Unión Europea a abolir sus sanciones económicas unilaterales que obstaculizan, en particular, las exportaciones de alimentos y fertilizantes desde Rusia.Si bien los problemas con los alimentos a nivel global se dieron desde la expansión de la pandemia de coronavirus, la narrativa occidental busca responsabilizar a Rusia de esa crisis. Pero lo cierto es que con el cierre de puertos para los barcos de carga rusos y el bloqueo de las transacciones por parte del eje occidental, la situación se ha agravado, según varios expertos.Reanudación de las negociaciones con KievRusia duda de la sinceridad de las declaraciones de Kiev de querer hallar una solución pacífica de la situación en Ucrania, pues las condiciones que plantea para reanudar las negociaciones con Moscú no son constructivas, afirmó Rudenko.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo anteriormente que las negociaciones con Rusia podrían reanudarse solo bajo la condición de la retirada de las tropas rusas de Ucrania.Preguntado sobre la declaración de Andrei Yermak, jefe de la oficina de Zelenski, de que se planea crear un grupo consultivo internacional para elaborar propuestas sobre las garantías de seguridad para Ucrania, el diplomático señaló que lo escucha "por primera vez".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero lanzar una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".

