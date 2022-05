https://mundo.sputniknews.com/20220525/rusia-denuncia-que-eeuu-y-la-otan-quieren-prolongar-la-crisis-en-ucrania-y-agravarla-1125825051.html

Rusia denuncia que EEUU y la OTAN quieren prolongar la crisis en Ucrania y agravarla

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están haciendo todo lo posible para prolongar el conflicto en Ucrania y volverlo aún más sangriento... 25.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-25T12:54+0000

2022-05-25T12:54+0000

2022-05-25T13:04+0000

internacional

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

eeuu

otan

La diplomática subrayó que Moscú pide a los países de la OTAN que tomen conciencia de su responsabilidad en el suministro de armas a Kiev.Para Zajárova, esa ayuda de la Alianza Atlántica consiste en suministrarle a Ucrania medios para matar el mayor número posible de personas en el país."¿Qué tipo de ayuda es esa? Eso no es una ayuda. Eso es solo ayudar a destruir un país llamado Ucrania. Por desgracia, muchos países de la OTAN están tratando de hacer alguna contribución a ese proceso, en la medida de sus capacidades o por encima de ellas. Turquía no es una excepción", recalcó la representante de la Cancillería rusa, al comentar las declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que Ankara ha proporcionado a Kiev una asistencia concreta.La diplomática afirmó que la tendencia marcada de saturar a Kiev de armas "solo nutre sus sentimientos revanchistas, crea la ilusión de una posibilidad de resolver el problema de las relaciones ruso-ucranianas por medios puramente militares, y no contribuye a la formación de la atmósfera política y diplomática tan necesaria para la distensión", agregó.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima en más de 6,6 millones la cifra de personas que huyeron de las hostilidades en Ucrania.Más de 3.900 civiles fallecieron en Ucrania desde el inicio de la operación rusa, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

ucrania

eeuu

rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, eeuu, otan