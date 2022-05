https://mundo.sputniknews.com/20220525/por-que-amlo-decidio-desencadenar-la-competencia-por-la-sucesion-presidencial-1125847431.html

¿Por qué AMLO decidió desencadenar la competencia por la sucesión presidencial?

¿Por qué AMLO decidió desencadenar la competencia por la sucesión presidencial?

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La competencia por la sucesión presidencial comenzó en forma abierta y adelantada en México, con el pistoletazo de arranque para... 25.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-25T21:06+0000

2022-05-25T21:06+0000

2022-05-25T21:06+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

💬 opinión y análisis

candidatos

claudia sheinbaum

marcelo ebrard

morena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116621096_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_29299271feb614412489b35935ebb245.jpg

Los que están en carrera son la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebard; el líder de la bancada oficialista en el Senado, Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación, encargado de política interior, Adán Augusto López Hernández.La primera es considerada por la mayoría de analistas como la favorita del gobernante, pero después del descalabro en las elecciones de junio de 2021 en la capital el juego cambió.Perder nueve de las 16 alcaldías del principal feudo de las izquierdas desde hace 25 años no estaba en los cálculos de Morena.López Obrador comenzó a abrir un abanico de posibilidades incluyendo a funcionarios sin carisma ni poder dentro de sus filas.El número dos en las encuestas es el canciller, quien sucedió a López Obrador en el tercer gobierno consecutivo de las izquierdas en la Ciudad de México (2006-2011).Riesgos de adelantar el procesoDentro de Morena y aliados ya se advierten los riesgos de elevar los roces en una carrera anticipada por la nominación presidencial, que podría generar desprendimientos.El autor de biografías de Ernesto Che Guevara y el caudillo de la revolución mexicana Pancho Villa, dijo el 20 de mayo pasado que el método más acertado para elegir al candidato presidencial es una encuesta y no una elección interna."Yo voy a apoyar al hombre o a la mujer que gane la encuesta", dijo el también director del Fondo de Cultura Económica (FCE), respaldando el método elegido por el máximo líder¿Por qué adelantar el proceso?El politólogo Rubén Aguilar Valenzuela dijo a la Agencia Sputnik que López Obrador decidió desencadenar el proceso muy temprano para controlar el proceso desde su origen."Como ha sido tradición en el sistema político mexicano, el presidente deja correr esas contiendas para desgastar a los aspirantes; y en su momento dejar claro que es el único capaz de resolver el dilema y sus contradicciones", dice el profesor de comunicación política en la jesuita Universidad Iberoamericana.El también consultor independiente considera que "es un camino que tiene una dosis de soberbia; pero se remonta al antiguo régimen político en el que se formó López Obrador: él genera y resuelve la disputa interna".Una revisión de las relaciones entre el caudillo y el actual jefe de la diplomacia lo coloca lejos de los afectos del habitante de Palacio Nacional, residencia presidencial.Las encuestasLa competencia entre esos dos líderes capitalinos fue impactada por la caída del puente de un tramo elevado del Metro (tren metropolitano), en mayo del año pasado, cuando fallecieron 26 pasajeros y 80 más resultaron heridosEl dictamen de un peritaje externo puso en la mira a los dos punteros: Ebrard dirigió la construcción de la llamada Línea Dorada del Metro, y Sheinbaum era la encargada del mantenimiento.Una encuesta nacional del periódico El Financiero y la agencia Bloomberg realizada este mes de mayo, coloca esas dos cartas capitalinas en empate técnico estadístico en las preferencias de los seguidores de Morena.Sheinbaum recibe 30 puntos de apoyo entre los simpatizantes del partido gobernante, mientras que el canciller capta 29%.El senador Ricardo Monreal logra un lejano tercer lugar, con 10%, y López Hernández, el jefe de la política interior y coterráneo del presidente, apenas un 5%.Un episodio reciente muestra la rudeza de la que es capaz el oficialismo.El canciller salía de Palacio Nacional después de acudir a una conversación con funcionarios de la Casa Blanca sobre la próxima Cumbre de las Américas, en la que López Obrador exige que no haya mandatarios excluidos.Cuando se disponía a informar a periodistas de la charla, frente al portón del edificio histórico, escuchó a un grupo de oficialistas que le gritaba el peor insulto en esta administración: "¡Eres un neoliberal!"Con toda su experiencia en plena alerta, Ebrard reaccionó con una pregunta ácida: "¿Ya desahogaste tu sueldo?, ya déjanos hablar".El inconforme respondió airado: "¡Estamos con Claudia Sheinbaum!".El canciller lo miró con desdén: "Pues sí, se nota. Qué cosa, pero bueno", zanjó.Así se mueven las relaciones entre aspirantes a la candidatura del partido gobernante.

https://mundo.sputniknews.com/20220512/ebrard-es-el-favorito-para-las-elecciones-de-2024-pero-sheinbaum-le-pisa-los-talones-1125404742.html

https://mundo.sputniknews.com/20220520/amlo-advierte-que-no-permitira-campanas-antimexicanas-en-eeuu-por-las-elecciones-1125677544.html

https://mundo.sputniknews.com/20220504/tendencioso-y-falso-sheinbaum-destroza-el-reporte-noruego-sobre-el-desplome-de-la-linea-12-1125133048.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

andrés manuel lópez obrador, méxico, 💬 opinión y análisis, candidatos, claudia sheinbaum, marcelo ebrard, morena