Pekín asegura que el patrullaje aéreo chino-ruso no estuvo apuntado contra terceros países

Pekín asegura que el patrullaje aéreo chino-ruso no estuvo apuntado contra terceros países

PEKÍN (Sputnik) — El patrullaje aéreo conjunto llevado a cabo el 24 de mayo por aviones de Rusia y China se emprendió con el fin de elevar el nivel de la... 25.05.2022, Sputnik Mundo

Wu Qian recalcó que "el patrullaje conjunto no estaba dirigido contra terceros y no tiene nada que ver con la actual situación internacional y regional".Los bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial de Rusia y H-6K de la Fuerza Aérea de China efectuaron el 24 de mayo un patrullaje aéreo conjunto sobre los mares de Japón y de China Oriental.Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el patrullaje se realizó cumpliendo estrictamente las normas internacionales y no infringió el espacio aéreo de ningún país.

