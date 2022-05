https://mundo.sputniknews.com/20220525/parlacen-convoca-concurso-de-mejor-diseno-de-overol-para-mision-espacial-centroamerica-1125823895.html

Parlacen convoca concurso de mejor diseño de overol para Misión Espacial Centroamérica

Parlacen convoca concurso de mejor diseño de overol para Misión Espacial Centroamérica

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha convocado un concurso "Diseño Prototipo de Overol de Misión (fase 1) Misión Espacial Centroamérica y el Caribe"... 25.05.2022

Hace varios años que el tema del espacio cósmico y de todo lo relacionado con su promoción, se ha convertido en una parte inalienable de la agenda del Parlacen que agrupa a los diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.El Legislativo centroamericano aprobó un programa educativo sobre el espacio para los niños y jóvenes de los países de la región, dio el visto bueno para la creación de la Agencia Espacial Centroamericana, aprobó la candidatura del primer cosmonáuta de la región, entre muchas otras actividades.Entre sus últimas iniciativas figura la convocatoria de un concurso "Diseño Prototipo de Overol de Misión (fase 1) Misión Espacial Centroamérica y el Caribe" que se declaró abierto el pasado 9 de mayo con la fecha de cierre el 9 de julio de 2022.El formulario de inscripción está disponible en el siguiente vínculo: https://parlacen.int/mision-espacial.Los interesados deben ingresar al link correspondiente, en la página web y redes sociales del Parlacen, en donde hallarán las bases del concurso y el formulario de inscripción.Para intervenir en el Concurso, cada participante, deberá presentar un diseño de prototipo original, se verificará por parte del jurado, que el mismo no haya sido premiado con antelación y no estar en proceso de concurso.Se descalificará sin responsabilidad alguna para el Parlamento Centroamericano cualquier trabajo que no cumpla con tales requisitos.Los participantes, al inscribirse aceptan respetar las bases del presente concurso, y acatar la decisión del jurado.El Concurso va dirigido a jóvenes centroamericanos y de República Dominicana, de ambos géneros, concursantes en instituciones académicas regionales, a nivel técnico y universitario; preferentemente, involucrados en áreas relativas al diseño (por ejemplo, industrial, gráfico, textil, de moda, de interiores, de producto); con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes de la región en la creación de identidad de la primera Misión Espacial de Centroamérica y el Caribe; a desarrollarse con el programa aeroespacial de la Federación de Rusia.El ganador del concurso recibirá un premio de mil dólares.Los interesados en competir en la creación del mejor overol para la Misión Espacial Centroamérica y El Caribe, encontrarán todos lo detalles del concurso en el portal del Parlacen.Y antes de dar por finalizado este anunció les invito a escuchar un fragmento de la entrevista quie nos concedió el pasado 12 de abril, con motivo del Día de la Cosmonáutica –en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó el 12 de abril de 1961 el ruso Yuri Gagarin-, el candidato a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, el Doctor Vinicio Montoya de León, quien confirmó que el tema del espacio está cada vez más presente en la vida de la región.El Doctor Montoya de León tiene todas las posibilidades de vestirse el overol de Misión Espacial Centroamérica y El Caribe, cuyo mejor diseño será determinado por un jurado especial al final del concurso convocado por el Parlacen, cuya fecha tope es el próximo 9 de julio.

