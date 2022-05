https://mundo.sputniknews.com/20220525/la-esposa-del-lider-del-azov-cuenta-como-tratan-a-su-marido-en-la-prision-1125844807.html

La esposa del líder del Azov cuenta cómo tratan a su marido en la prisión

La esposa del líder del Azov cuenta cómo tratan a su marido en la prisión

El líder del batallón neonazi Azov, Denis Prokopenko, está en condiciones satisfactorias, comentó su esposa Ekaterina Prokopenko. El 'señor de la guerra'... 25.05.2022, Sputnik Mundo

"Declaró que estaba bien y me preguntó cómo estaba yo. Oí de otras fuentes que las condiciones son más o menos satisfactorias. Se les alimenta y se les da agua. Las condiciones cumplen los requisitos y ellos no han sido objeto de violencia durante este corto período", afirmó la esposa del líder de la brigada neonazi, citada por el diario británico The Guardian.El 20 de mayo el Ministerio de Defensa ruso anunció que el territorio de la acería de Azovstal quedó liberado de las tropas del batallón Azov. Las estructuras subterráneas, en las que se escondían los combatientes armados quedaron bajo el control total de las Fuerzas Armadas rusas. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde el 16 de mayo un total de 2.439 tropas de Azov y militares ucranios depusieron sus armas y se rindieron.

