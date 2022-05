https://mundo.sputniknews.com/20220525/la-configuracion-geopolitica-mundial-esta-en-contra-de-europa-y-de-eeuu-1125839703.html

"La configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de EEUU"

"La configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de EEUU"

Manotazos de ahogado. Los está dando EEUU en un desesperado intento de mantener "una hegemonía mundial que de hecho ya ha perdido", logrando "arrastrar a los... 25.05.2022

"La configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de EEUU" "La configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de EEUU"

Lo dijo a Sputnik el intelectual Augusto Zamora, al subrayar que, de hecho, esta destrucción ya está en marcha, fruto del seguidismo ciego del bloque comunitario de la estrategia antirrusa de Washington."La alianza natural de Europa –si se hubiera pensado en términos europeístas, es decir, de los intereses de Europa– era la alianza con Rusia y el espacio exsoviético, por razones económicas, por razones comerciales, por razones energéticas, entre muchas otras, que era una confluencia natural, y esto es lo que intentó configurar el Gobierno de la excanciller alemana Angela Merkel", manifestó el experto, al reiterar que "la UE ha renunciado a su alma, su espíritu y sus intereses económicos y comerciales por hacer una alianza absurda e insostenible con EEUU".Pero lo más grave para el futuro de la UE es su seguidismo de la estrategia militar de su 'socio transatlántico', algo que demuestra el desplome, tanto político, como intelectual, de las 'élites' europeas, subrayó Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.En este contexto, refiriéndose al contexto euroasiático, señaló que Moscú y Pekín cuentan con "aliados tan poderosos como Irán, toda Asia Central, Siria", al tiempo que resaltó también una posición constructiva de la India.Consultado sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, Zamora indicó que no significa ningún cambio real, ya que ambas naciones, "a pesar de su estatus neutral, son firmes y fieles aliados de EEUU"."Suecia, por ejemplo, no ha dejado de participar en todas las maniobras militares que ha propuesto EEUU. Eso no es neutralidad, es una neutralidad formal. De manera que en la práctica ellos han estado actuando como si fueran socios de facto de la OTAN. Pensar que en caso de un conflicto abierto ellos iban a permanecer neutrales en las actuales circunstancias, a mí me parece una ingenuidad", sostuvo el experto.Otra mentira, según Zamora, es que la operación especial rusa en Ucrania obedece a "motivos tradicionales como conquista territorial o conquista de recursos", sino que, en realidad, es consecuencia de la ampliación de la OTAN y del "proyecto estadounidense de convertir a Ucrania en la punta de lanza de su política contra Rusia"."Lo que la gente no se pregunta a veces es por qué EEUU y la OTAN rechazaron la petición rusa hecha el 15 de diciembre de 2021 de negociar un nuevo marco de seguridad en Europa, que era necesario negociarlo, y en todo caso, con sentarte a negociar no se pierde nada. Sin embargo, lo rechazaron de plano. La pregunta es por qué. Mi respuesta es porque ya había un plan de EEUU en continuar construyendo en Ucrania un gran ejército cuyo único propósito era lanzarlo contra Rusia. Eso es lo que al final habría determinado la decisión de Rusia de actuar", explicó.Por último, Zamora, autor del libro 'De Ucrania al Mar de la China', afirmó que la misma estrategia se aplica a China, al construir EEUU "un cerco de fuego en torno" al gigante asiático."China, como Rusia ahora con Ucrania, en un momento dado tendrá que decidir: o quedarse encerrada como quiere EEUU y dejarle todo el mar de la China y el Pacífico al control de EEUU, o tendrá que actuar y, por lo tanto, ir a la guerra con EEUU", concluyó el intelectual.

