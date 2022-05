https://mundo.sputniknews.com/20220525/la-ce-propone-incluir-la-evasion-de-las-sanciones-en-la-lista-de-delitos-1125823268.html

La CE propone incluir la evasión de las sanciones en la lista de delitos

La CE propone incluir la evasión de las sanciones en la lista de delitos

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea (CE) sugirió que la evasión de las sanciones comunitarias se considere como un crimen a nivel europeo. 25.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-25T12:19+0000

2022-05-25T12:19+0000

2022-05-25T13:00+0000

internacional

europa

comisión europea

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

ue

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1125823243_0:60:3138:1825_1920x0_80_0_0_177edfaf4fa2f64a6da18c5e2b33afa2.jpg

"La CE propone añadir la evasión de las medidas restrictivas de la UE a la lista de delitos de la UE", destaca un comunicado de la institución.Según el texto, "mientras continúa la agresión rusa contra Ucrania, es fundamental que las medidas restrictivas de la UE se apliquen por completo y no se debe permitir que la violación de esas medidas de resultados". Estas normas comunes de la UE, agrega, facilitarían la investigación, el enjuiciamiento y el castigo por la evasión de las sanciones en todos los Estados miembros del bloque.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades.Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central, así como el embargo sobre la importación de petróleo ruso por algunos países.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 7.700 nuevas medidas restrictivas en su contra, en adición a las 2.754 que ya estaban en vigor.A principios de mayo, el Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) no logró acordar por unanimidad el sexto paquete de sanciones que la Comisión Europea propone imponer a Rusia por su operación militar en Ucrania dado que algunos países se pronunciaron en contra de un embargo completo al petróleo ruso.En particular, la República Checa, Eslovaquia y Hungría afirman ser incapaces de reemplazar el crudo ruso por completo: Chequia y Eslovaquia piden un período de transición de tres años, mientras Hungría pide hacer una excepción para el suministro de petróleo de Rusia a través de oleoductos.El 24 de mayo, el periódico The Financial Times comunicó que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, informó por escrito al jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, que su país no puede apoyar las sanciones mientras no cuente con información sobre la financiación de una ayuda a Budapest, en caso de la renuncia al petróleo ruso.

https://mundo.sputniknews.com/20220523/el-parlamento-ruso-eeuu-y-la-ue-tendran-que-compensar-a-rusia-por-danos-de-sus-sanciones-1125728586.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, comisión europea, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, ue, sanciones