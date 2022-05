El tiroteo de Texas: ¿fortalece la demanda de México en EEUU contra los fabricantes de armas?

"Este flujo mortal [de armas] debe ser detenido desde su origen. La política de los fabricantes de armas es vender sus armas a cualquier distribuidor que tenga una licencia federal de Estados Unidos. No les importa si este distribuidor tiene un historial conocido por vender armas a 'compradores de paja' o a las redes de tráfico de armas; no les importa si su cliente está comprando armas de asalto AK-47 y AR-15 al por mayor; no les importa si el distribuidor vende en ferias de armas donde no se requiere la verificación de antecedentes [de los compradores]", destacó el funcionario mexicano.