El embajador de Ucrania en Alemania critica la lentitud de Berlín en el suministro de armas

BERLÍN (Sputnik) — El embajador ucraniano en Alemania, Andréi Mélnik, expresó su decepción ante el lento ritmo que muestran los suministros de armas de Berlín... 25.05.2022

El diplomático resaltó que eso ocurre "a pesar del hecho de que todos los días cuentan, especialmente ahora, cuando Rusia está logrando nuevos éxitos durante su ofensiva masiva en Donbás"."Esa táctica de retraso del 'semáforo' [la coalición gobernante alemana] resulta especialmente amarga", subrayó.Según Melnik, Alemania podría suministrar a Ucrania al menos 100 vehículos de combate de infantería Marder de las reservas de su industria y otros 30 Marder más de las reservas de su Gobierno, así como 88 tanques Leopard 1.No es la primera vez que el embajador de Ucrania en Alemania critica a Berlín por su indecisión a la hora de enviar armas a Kiev.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó previamente que cualquier carga que contenga armas para Ucrania será para Rusia un blanco legítimo.Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, señaló que la saturación de Ucrania con armamento practicada por Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y repercutirá de manera negativa en la situación.Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica de Ucrania.Las dos repúblicas acusaron a Zelenski de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

