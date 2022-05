https://mundo.sputniknews.com/20220525/eeuu-ofrece-un-caramelo-envenenado-a-bielorrusia-para-saquear-a-ucrania-1125789808.html

EEUU: ¿ofrece un caramelo envenenado a Bielorrusia para saquear a Ucrania?

EEUU: ¿ofrece un caramelo envenenado a Bielorrusia para saquear a Ucrania?

Levantarle las sanciones por seis meses a su industria de fertilizantes. Es lo que EEUU estaría ofreciendo a Bielorrusia, a cambio de que se sustraigan los... 25.05.2022, Sputnik Mundo

El planDe acuerdo al medio europeo, se trata de una idea que estarían pergeñando EEUU en yunta con la ONU "para ayudar a los mercados mundiales que sufren escasez de alimentos", según establece Euronews."Es una política verdaderamente imperial", sentencia al respecto Eduardo Luis Moggia, consultor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata.Según el analista, "evidentemente EEUU está jugando a quedarse, no sólo con la provisión de gas a Europa, cosa que no le va a dar la cantidad de fluidos que tiene, porque no llega a tener la provisión de gas que la Federación de Rusia hace a Europa, sino también con las materias primas, donde se sabe que Ucrania es un gran productor de trigo, y vía Bielorrusia, sacar el trigo para convertirse en un gran acopiador de materia prima, en este caso trigo, y suministrar a Europa".Una forma de accionar que no es nueva, de acuerdo a Moggia. "Por ejemplo, cuando aumentaron los precios del petróleo, de pronto [el presidente de EEUU, Joe] Biden manda una delegación a Venezuela para querer convencer a [al mandatario de Venezuela, Nicolás] Maduro para volver de vuelta al negocio del petróleo, cosa que Venezuela rechazó en su momento".En este sentido, incide en que no es de extrañar que ahora EEUU quiera seducir a Bielorrusia, "porque para ellos, como diría su famoso maestro Henry Kissinger, EEUU no tiene amigos ni enemigos, sólo intereses. Y de pronto Lukashenko pasó de ser un enemigo, a ser un posible aliado estratégico para ellos. En términos muy criollos, usar a Lukashenko y a Bielorrusia para extraer, llevarse, y saquear el trigo que hay en Ucrania", advierte.¿Se le vio el plumero a EEUU?Mientras, días pasados el asesor del Kremlin para Asuntos Económicos, Maxim Oréshkin, avisó: "En realidad lo que EEUU intenta hacer con Ucrania sacando las reservas de cereales es otro intento de condenar a Ucrania a problemas humanitarios más graves y condena al mundo entero a problemas graves de hambre"."Con el pretexto de lo humanitario, están haciendo un verdadero saqueo de Ucrania, cosa que muchos de los verdaderos ucranianos del pueblo se están dando cuenta de esta cuestión: que con la excusa del humanitarismo que nunca llegó, y que por otro lado mandaban armas, ahora viene el saqueo económico. Es decir, la primera parte fue el suministro de armamentos, so pretexto de ayuda humanitaria, y ahora viene el saqueo económico de Ucrania, y si se puede, de otros países de la región", advierte Eduardo Luis Moggia.

