EEUU: "No avanza el control de armas por el nivel infernal de ganancia de dicha industria"

La potencia lamenta una masacre en tanto se retoma un histórico debate sobre el control de armas en la población. En otro orden, Rusia aseguró que Washington y la OTAN buscan prolongar y agravar la crisis en Ucrania. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

Continúan las repercusiones en EEUU y a nivel internacional luego del asesinato de 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Uvalde (Texas).El martes 24, un adolescente de 18 años, Salvador Ramos, ingresó a la escuela primaria Robb, se atrincheró en un salón con un rifle de asalto y disparó contra alumnos y docentes. El agresor murió en el tiroteo.Este fue el ataque más letal en el país desde diciembre de 2012, cuando un hombre mató a 26 personas, incluidos 20 niños, en la escuela primaria Sandy Hook (Connecticut).El papa Francisco pidió restringir la circulación de armas mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ofreció sus condolencias a las familias.Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el hecho y que las víctimas fueran originarias de su país."Estoy harto y cansado de esto, tenemos que actuar", dijo el presidente estadounidense Joe Biden, quien pidió actuar contra el lobby de la industria de armas nacional. El mandatario planea viajar a la escuela donde ocurrió la tragedia.El experto indicó que esta "es una industria altamente organizada, coordinada en la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), basada en una mitología nacional con respecto al derecho a portar armas como parte de la libertad del individuo [segunda enmienda de la Constitución]".Según datos del grupo de investigación Gun Violence Archive, en lo que va del año hubo 211 tiroteos masivos, es decir con al menos cuatro víctimas mortales. De acuerdo con un reporte del FBI divulgado el 11 de mayo, durante 2021 hubo 61 episodios de este tipo, lo que representa un aumento del 53% con respecto al año anterior.El 14 de mayo un joven supremacista blanco —también de 18 años de edad como el atacante de Texas— mató a 10 personas en un supermercado de un barrio afroestadounidense en Buffalo (Nueva York)."EEUU es el país con mayor cantidad de armas por habitantes en el mundo”, recordó Pozzi, quien resaltó otros "factores de efecto" sobre estas matanzas. Son los casos del "racismo, ideas supremacistas y hasta con cuestiones como la del 'minuto de fama', es decir tener atención de la prensa", indicó el analista.El historiador sostuvo que existen otros puntos relevantes sobre el control en la venta de armas. "Solo con eso no se resuelve el problema de fondo, que son los altos niveles de alienación, de pobreza, ignorancia, rabia, en particular la anomia social en la sociedad norteamericana", apuntó Pozzi.Luego de la matanza de Texas, senadores demócratas retomaron un proyecto de 2021 para mejorar el control de antecedentes a los compradores de armas."El principal objetivo de EEUU son las ganancias y no la protección del individuo, ni siquiera de su propia población y su bienestar. No avanza el control de armas porque el nivel de ganancia de la industria armamentista es infernal. Tampoco los proyectos ecologistas, dado que la industria petrolera tiene un peso desmedido en el Congreso", manifestó el historiador argentino.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la denuncia de Rusia sobre que Washington busca prolongar y agravar la crisis en Ucrania.Y además, profundizamos en el interés de EEUU en reforzar su influencia, al designar a Colombia como aliado estratégico fuera de la OTAN.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

