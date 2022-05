https://mundo.sputniknews.com/20220525/ecuador-recibira-la-semana-que-viene-2000-pruebas-pcr-para-detectar-viruela-del-mono-1125848554.html

Ecuador recibirá la semana que viene 2.000 pruebas PCR para detectar viruela del mono

Ecuador recibirá la semana que viene 2.000 pruebas PCR para detectar viruela del mono

2022-05-25

Pérez explicó que actualmente existen pruebas PCR específicas para detectar el virus de la viruela del mono, así como para cualquier tipo de viruela.Las pruebas serán procesadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), pues la toma de muestras es un procedimiento que requiere de mucha cautela, preparación y un protocolo específico. El procesamiento de las muestras, para confirmar o descartar los casos de este virus, tarda de dos a tres días.Pérez consideró que la viruela del mono no tiene características de gran expansión, de ahí que no se espera que los casos lleguen a saturar el sistema de salud como sucedió con el COVID-19.Al momento el virus tampoco representa un riesgo pandémico, por lo que no se ha contemplado la posibilidad de cerrar las fronteras del país.Actualmente no existe ningún caso sospechoso del virus en Ecuador.Sin embargo, de llegar a presentarse estos casos, se los puede manejar a través de cercos epidemiológicos, así como de aislamientos comunitarios, precisó el funcionario.La cartera de Salud Pública activó el domingo una alerta epidemiológica en el país por la viruela del mono con el objetivo de iniciar los procesos de vigilancia del virus.

