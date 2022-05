https://mundo.sputniknews.com/20220525/comunistas-mexicanos-salen-a-las-calles-para-defender-llegada-de-medicos-cubanos--video-1125850015.html

Comunistas mexicanos salen a las calles para defender llegada de médicos cubanos | Video

Comunistas mexicanos salen a las calles para defender llegada de médicos cubanos | Video

Integrantes de la organización política Partido Comunista de México (PCM) protestaron en la Ciudad de México para defender la llegada de 500 médicos cubanos... 25.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-25T21:39+0000

2022-05-25T21:39+0000

2022-05-25T21:40+0000

américa latina

méxico

política

cuba

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1125850113_0:145:1400:933_1920x0_80_0_0_16aa64df3c28a5ea4900b17d335ff345.jpg

Una decena de personas se manifestaron frente al Museo Memoria y Tolerancia, frente a la Alameda Central, en el centro de la Ciudad de México, "contra la difamación y la calumnia a la Revolución Cubana".Los manifestantes portaban una manta donde aparece el exdirigente revolucionario Fidel Castro con la frase "Hasta la victoria siempre", mientras cantaban consignas como: "¡Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él?".En sus redes sociales, los integrantes del PCM (no reconocida oficialmente desde 1981) hicieron un llamado a la unidad ya que "los trabajadores no resuelven sus problemas divididos o confrontados, sino derrotando a la burguesía, a los monopolios", como sucedió en Cuba en 1961.La llegada a México de personal médico especializado de La Habana ha generado muchas críticas, principalmente de la comunidad médica y científica que reclaman que se privilegie a los extranjeros antes que a los médicos mexicanos.En respuesta a dichas críticas, el mandatario mexicano ha declarado que los médicos cubanos se asignarán a vacantes que llevan años sin ser ocupadas porque están ubicadas en zonas marginadas. Además, consideró que las críticas por esta decisión responden a la ideología conservadora de sus opositores."Que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo. Los médicos son de México o son de Cuba, o son de Francia o son de Estados Unidos, pero los médicos son para curar a la gente. Entonces, mi compromiso con las comunidades, con los pueblos mayos es que no falten los médicos, los especialistas y tengamos buen sistema de salud", declaró López Obrador durante la presentación de un plan de justicia para el pueblo mayo, el pasado 20 de mayo.

https://mundo.sputniknews.com/20220524/amlo-si-hay-medicos-de-eeuu-tan-buenos-como-los-cubanos-tambien-los-contratamos-1125780668.html

méxico

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, cuba, andrés manuel lópez obrador