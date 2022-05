Una congresista de Perú propone cambiar la bandera del país

https://mundo.sputniknews.com/20220524/una-congresista-de-peru-propone-cambiar-la-bandera-del-pais-1125797022.html

LIMA (Sputnik) — La congresista peruana Nieves Limachi ha propuesto recientemente cambiar la bandera de su país, un hecho que ha causado sorpresa entre mucho... 24.05.2022, Sputnik Mundo

Limachi es integrante del partido Perú Democrático (izquierda), una escisión del oficialista Perú Libre, y su propuesta no es nueva ni tampoco suya. La idea es en realidad del ciudadano Marcos Mendoza, un hombre de 68 años que ha escrito un libro titulado "Innovemos y enmendemos el color y diseño de nuestra bandera nacional".Mendoza se define como un "humilde comerciante de artículos de limpieza que busca cambiar la bandera del Perú" y su libro versa sobre diversas ideas que justifican su objetivo, entre ellas que "la juventud de ahora ya no respeta la bandera por la cual los héroes dieron su vida por la patria".Mendoza hizo llegar su propuesta al parlamento a través de un congresista en 2020, pero el intento quedó en nada. Ahora lo está intentando de nuevo, pero ¿qué propone como alternativa a la bandera peruana?Colores del paísSu propuesta es cambiar la bandera de dos paños rojos verticales con uno blanco al centro por un modelo de tres paños horizontales de colores verde, amarillo y rojo (de arriba a abajo), sumándole un triángulo azul echado (al estilo, por ejemplo, de la bandera de Puerto Rico) con un sol amarillo en su centro.A primera vista, la nueva bandera se asemeja a la de Bolivia. Según Mendoza, el verde representaría a la Amazonía de Perú, el color amarillo a la sierra, el rojo a la región costera y el azul al mar.Con las innovaciones cromáticas, el comerciante considera que su modelo se corresponde con el sentir popular y es mejor que la bandera que distingue al país incaico desde 1825.Solo proponePor el lado legal, la congresista Limachi ha manifestado que no está planteando un proyecto de norma para el cambio, sino que simplemente ha trasladado la iniciativa de Mendoza a la Presidencia del Consejo de Ministros para que el Ejecutivo considere la propuesta.El Ejecutivo no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones."El Gobierno de [el presidente] Pedro Castillo no solo destruye la seguridad ciudadana, la economía, el empleo, la agricultura, la minería; ahora Perú Libre, pretende acabar con nuestra identidad patriótica: propone el cambio de color y forma de nuestra bandera nacional. #LaBlanquirojaEnRiesgo", denunció Camones en su cuenta en Twitter.Todo la polémica del cambio de bandera empezó el pasado domingo 22, y aunque pareciera improbable que prospere, la última palabra no está dicha.

