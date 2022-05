https://mundo.sputniknews.com/20220524/un-senador-colombiano-pide-a-candidatos-presidenciales-respetar-resultados-electorales-1125792588.html

BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde (centro), hizo un llamado, en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik... 24.05.2022, Sputnik Mundo

El legislador hizo estas declaraciones en el marco de la polémica nacional causada luego de que el candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunciara un supuesto complot del Gobierno para suspender los comicios. También hay crecientes rumores desde varios sectores de que se gesta un fraude en las urnas.Sanguino además sostuvo que era imposible suspender las elecciones, dado que ya comenzó la votación en los centros instalados para los colombianos en el exterior.El pasado 21 de mayo, Petro advirtió que sectores de derecha "tienen pensado suspender las elecciones", en referencia a los rumores de que sería retirado de su cargo el registrador nacional, Alexander Vega, responsable de convocar y organizar los comicios.Vega es cuestionado por las fallas en el conteo preliminar de votos en las últimas elecciones legislativas de marzo.Petro, quien encabeza todas las encuestas, dijo que se trataba de un "un golpe a las elecciones" y convocó a una "reunión de urgencia" a las campañas de sus contrincantes Sergio Fajardo (centroizquierda) y de Rodolfo Hernández (centroderecha), quienes declinaron la invitación."Peligro"El senador Sanguino —cuyo partido no apoya a un único candidato para este 29 de mayo, sino que sus diversos sectores han optado por diferentes postulantes— dijo a la Agencia Sputnik que las denuncias contra el proceso electoral que están "tratando de construir" algunos sectores políticos podría conducir a un "peligroso escenario".No solo Petro puso en duda la imparcialidad en la organización de los comicios. El expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), del Partido Conservador, envió una carta al actual mandatario, Iván Duque, pidiendo que detuviera el "fraude" y asegurando que "el golpe de Estado está dado".Sobre esto, Sanguino señaló como "paradójico" que Pastrana, hijo del expresidente Misael Pastrana (1970-1974), quien "participó en el fraude de 1970", esté hablando de un golpe de Estado al igual que Petro, quien fue guerrillero del M-19, movimiento que surgió en reacción a la supuesta manipulación de las elecciones de ese año."Esas son las vueltas que da la vida, como se dice coloquialmente. Ahora, creo hay que tratar de que las denuncias se puedan fundamentar, ¿no? O sea, uno no puede en un escenario tan caldeado como el colombiano y hacer advertencias de ese calibre. Cuando lo que corresponde es poner en contexto y en las instancias correspondientes con suficientes evidencias y con pruebas razonables, (…) a mí me parece que aquí hay que pedirle a los candidatos y a los dirigentes del país mesura democrática", afirmó.Según un sondeo contratado por la revista local Semana, Petro lidera la intención de voto de cara a este 29 de mayo, con 35,8%, seguido por Gutiérrez, con 20,8%, y Hernández con 19,1%.

