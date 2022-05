https://mundo.sputniknews.com/20220524/un-alto-cargo-ruso-asegura-que-moscu-no-se-obsesiona-con-las-fechas-de-su-operacion-en-ucrania-1125768694.html

Un alto cargo ruso asegura que Moscú "no se obsesiona con las fechas" de su operación en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no se obsesiona con el calendario de su operación militar en Ucrania, afirmó Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo de seguridad... 24.05.2022

El titular del Consejo de Seguridad de Rusia argumentó que "es necesario erradicar el nazismo al cien por ciento; si no, volverá a levantar cabeza dentro de unos años, y encima, en una forma mucho más monstruosa".Pátrushev dio por seguro que "se cumplirán todos los objetivos que ha marcado el presidente de Rusia". "No puede ser de otra manera porque la verdad histórica está de nuestro lado", dijo.Sobre el futuro de Ucrania, el funcionario afirmó que "lo decidirá el pueblo que vive en este territorio". El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.El mandatario ruso aseguró en febrero que no entra en los planes de Rusia ocupar territorios ucranianos.A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplidos los objetivos de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".

