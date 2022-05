"Sácame, sácame": el llanto de Byron Castillo, el futbolista en el ojo de la tormenta | Video

https://mundo.sputniknews.com/20220524/sacame-sacame-el-llanto-de-byron-castillo-el-futbolista-en-el-ojo-de-la-tormenta--video-1125801094.html

Miles de televidentes ecuatorianos se conmovieron al ver al futbolista del Barcelona de Guayaquil, Byron Castillo, pedir entre lágrimas ser sustituido por su entrenador, el argentino Jorge Célico, luego de que el sistema VAR sancionara un penal provocado por él.La falta de Castillo se produjo sobre el final del primer tiempo en el juego que el Barcelona terminó perdiendo frente a Aucas, en condición de visitante.La transmisión de televisión del partido permitió ver cuando Castillo le pide al entrenador salir del campo al grito de "sácame, sácame".Luego del encuentro ante Aucas, el técnico de Barcelona, Jorge Célico, se refirió a la carga emocional que está enfrentando Castillo, catalogando al jugador como una "víctima del poder mediático de los tiempos modernos".El jugador se encuentra en el ojo del huracán desde que fuera acusado de utilizar un certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad para representar a Ecuador en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Catar 2022. La acusación de que Castillo es colombiano y no ecuatoriano, surgida en medios de comunicación deportivos, se oficializó más tarde ante la FIFA a través del abogado Eduardo Carlezzo, que representa a la Federación de Fútbol de Chile."Por intermedio del estudio Carlezzo Abogados, enviamos a la Comisión Disciplinaria de FIFA una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador", dice el escrito de la Federación Chilena.Para los chilenos, "existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas".La Federación Ecuatoriana de Fútbol, por su parte, adujo que se han presentado todos los documentos en forma oportuna y que la identidad de Castillo ya fue analizada por el Registro Civil ecuatoriano.La participación de Ecuador en la próxima cita mundialista en Catar en noviembre de 2022 está en entredicho, mientras la FIFA no se pronuncie de forma oficial sobre los procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados, lo que podría significar la clasificación de Chile y la eliminación del Mundial de el seleccionado ecuatoriano.A lo anterior, se suman acusaciones de abandono y no pago de pensión alimenticia sobre Castillo, situación judicial que le impidió viajar a Venezuela el pasado 19 de mayo, donde su club Barcelona de Guayaquil enfrentó a Metropolitanos de Caracas en juego válido por Copa Conmebol Sudamericana.Tras el episodio del llanto de Castillo, Carlezzo dijo al diario chileno La Tercera que "Byron tiene que salir a hablar con la verdad, porque la mentira normalmente tiene vida corta". El representante del fútbol chileno dijo incluso que "hoy se arriesga a ser expulsado del fútbol profesional".

