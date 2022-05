Rusia, "el aliado vital" para China ante una agresión de EEUU, y Pekín lo sabe

https://mundo.sputniknews.com/20220524/rusia-el-aliado-vital-para-china-ante-una-agresion-de-eeuu-y-pekin-lo-sabe-1125789138.html

De acuerdo con Zamora, Taiwán –que ya recibió 'asistencia' militar norteamericana por valor de más de 70.000 millones de dólares bajo el pretexto de la 'amenaza de Pekín'– constituye una pieza fundamental del "primer cinturón" de sus bases militares que apuntan contra China, es decir, las ubicadas "de Corea del Sur a Singapur".Un cinturón que EEUU no puede permitirse perder, porque en este caso "tendría que irse al segundo, que está mucho más lejos" y "en esa coyuntura prácticamente la guerra la habrá ganado China", señaló el experto."Cualquier analista militar sabe que más importante que los números de soldados, son las líneas de suministro que tienen los ejércitos, y sostener una línea de suministro por mar a 12.000 kilómetros es prácticamente imposible, sobre todo en esta era de misiles hipersónicos. En esa coyuntura, EEUU necesita consolidarse en las bases que tiene de Corea del Sur a Singapur", manifestó Zamora, al subrayar que la militarización de Taiwán es parte de la estrategia regional norteamericana plasmada en sus "documentos oficiales".Unos documentos que establecen claramente que Asia-Pacífico –centro neurálgico de "la economía mundial" y donde "se va a decidir el destino del futuro del mundo"– "es el área vital" para EEUU.Ante este escenario, China se da cuenta perfectamente de que "el único soporte esencial que tendría sería Rusia", apuntó."China, sin el respaldo de Rusia, tendría la situación muy difícil en un enfrentamiento con EEUU. Rusia le protegería toda la retaguardia a China y le suministraría los recursos energéticos, agroalimentarios, y todo lo demás que necesitaría para resistir un conflicto en el que todas las rutas comerciales marítimas estarían cortadas", sostuvo el autor del libro 'De Ucrania al Mar de la China'.Respecto a ambos conflictos, el experto enfatizó que "ningún documento oficial de EEUU" contempla negociaciones, ni con China, ni tampoco con Rusia, donde "la línea oficial –provenga de donde provenga, sea del Pentágono o de la Casa Blanca– está dirigida a mantener la hegemonía mundial norteamericana", en vez de pactar "un nuevo orden multipolar."Puede mañana otro Gobierno cambiar esta situación, pero en este momento EEUU no da opción ninguna a ningún tipo de negociación. Todo lo contrario: está reforzando su presencia frente a China y está enviando un nuevo paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania, que yo no sé de dónde lo va a sacar", concluyó Zamora.

