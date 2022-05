https://mundo.sputniknews.com/20220524/por-que-el-deficit-de-gas-puede-dividir-a-los-paises-de-la-ue-1125801754.html

¿Por qué el déficit de gas puede 'dividir' a los países de la UE?

El mercado del gas natural licuado corre el riesgo de enfrentar una grave crisis debido a las sanciones antirrusas y las medidas de respuesta por parte de... 24.05.2022, Sputnik Mundo

Por el momento, Europa está intentando llenar sus almacenes de gas. El vicedirector del Instituto de Energía Nacional, Alexandr Frolov, opina que las autoridades europeas también instarán a la población a ahorrar energía. "Si tienes frío, ponte el suéter; si quieres ir a algún lugar, no lo hagas; si saliste de casa, ve a pie; y no tienen soluciones más racionales", por lo que la UE no podrá conseguir el resultado esperado, se muestra convencido el experto, quien recuerda que los países que renunciaron al gas ruso no tendrán con qué sustituirlo, pues ningún país podrá exportarlo en las cantidades necesarias.El interlocutor de Sputnik agrega que los europeos no tienen en cuenta que no todos los países que importan el gas licuado ruso por tuberías cuentan con terminales de gas natural licuado. "Por ejemplo, España es el país que tiene más terminales, pero nuestra tubería no va allí. Y en Alemania, todo está muy mal en cuanto a los terminales", por lo que la crisis del gas natural licuado también podría aumentar la competencia entre los países miembros de la UE."Y de repente resultará que la familia unida de los países europeos en realidad no es tan unida, y cada uno intentará sacar ventaja ignorando los intereses de los demás, algo que ya estamos observando", concluye Frolov.

