Pedro Castillo y los cambios de ministros, una costumbre "anómala" en Perú

Pedro Castillo y los cambios de ministros, una costumbre "anómala" en Perú

24.05.2022

El Gobierno de Perú oficializó el 22 de mayo el nombramiento de nuevos ministros para las carteras de Interior, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas y Transporte y Comunicaciones en el marco de reclamos por parte de la oposición parlamentaria, que exigía la renuncia de las autoridades.Dimitri Senmanche sustituirá a Alfonso Chávarry en el Ministerio de Interior, mientras que en la cartera de Energía y Minas fue designada Alessandra Herrera en el lugar de Carlos Palacios.Los dos destituidos se encontraban en la mira del Congreso: el 20 de mayo el Parlamento presentó una moción de censura contra Palacios con el apoyo de 33 congresistas y se reunían firmas para hacer lo mismo con Chávarry.Además, Javier Arce se puso al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario en el lugar de Óscar Zea y Juan Barranzuela ocupó la titularidad del Ministerio de Transporte desplazando a Nicolás Bustamante.En diálogo con Sputnik, el politólogo peruano y docente universitario José Alejrandro Godoy consideró que el accionar del Gobierno se ha caracterizado por introducir una cantidad de cambios ministeriales " muy elevada en comparación con otros Gobiernos". "Es una situación anómala", subrayó.Sin embargo, Godoy sostuvo que "estos cambios responden a distintas inquietudes".En el caso del Ministerio del Interior habían cuestionamientos respecto a cómo la Policía enfrentaba la inseguridad. "El nuevo ministro del Interior es alguien que tiene una línea distinta, mucho más dialogante y pendiente de temas como la trata de personas y la lucha contra la pornografía infantil", causas por las que ha sido uno de los pricipales activistas.El analista explicó que el reemplazo del ministro de Energía y Minas se debe en parte a no haber podido frenar el conflicto en Las Bambas donde se realizaron protestas contra la minera y la actividad se vió afectada por más de 30 días.En la misma línea, los ministerios de Transporte y Comunicaciones y Desarrollo Agrario y Riesgo, no están exentos de críticas. El primero ha sido salpicado por varios casos de corrupción mientras el segundo fue muy cuestionado tanto por la gestión del ministro saliente como por hechos precedentes a él.Para Godoy el nombramiento de Arce en Desarrollo Agrario y Riego es el "más polémico", debido a la poca experiencia profesional con la que cuenta el actual parlamentario del partido de Gobierno y los exigentes retos que deberá enfrentar su cartera.Perú se encuentra en medio de una crisis alimentaria por los efectos del conflicto en Ucrania y las posteriores sanciones a Rusia y vive un aumento del precio de los fertilizantes que se presume afectará la campaña agrícola en el país en un 30% respecto al 2021.Para el vocero oficial de la Bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, el partido no tuvo una instancia de diálogo para la designación de los ministros, aunque se respaldó la decisión gubernamental.

