https://mundo.sputniknews.com/20220524/moscu-tilda-de-politizada-la-resolucion-de-kiev-para-la-asamblea-mundial-de-la-salud-1125791428.html

Moscú tilda de politizada la resolución de Kiev para la Asamblea Mundial de la Salud

Moscú tilda de politizada la resolución de Kiev para la Asamblea Mundial de la Salud

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Rusia catalogó de politizada la resolución sobre la emergencia sanitaria en Ucrania, que se propuso debatir durante la 75 sesión... 24.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-24T18:50+0000

2022-05-24T18:50+0000

2022-05-24T18:50+0000

internacional

rusia

organización mundial de salud (oms)

europa

ucrania

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105166/79/1051667944_0:0:4683:2635_1920x0_80_0_0_169cbaca840431e659b5a8ece956f21e.jpg

El proyecto de resolución de Ucrania dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en particular, pide que Rusia "ponga fin de inmediato a todos los ataques contra hospitales y otras instituciones sanitarias", así como que se respete el estatus del personal médico y humanitario.Como se informó en la misión permanente de Rusia ante la oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, el proyecto de resolución de Ucrania tiene un "claro carácter antirruso", contiene "acusaciones falsas e infundadas" contra Moscú, así como llamados a acciones que no beneficiarán a la población civil de Ucrania.Sus miembros destacaron que el proyecto de resolución propuesto por Rusia y Siria repite en gran medida las propuestas del documento ucraniano, pero "sin una politización innecesaria ni acusaciones o demandas antirrusas injustificadas".Por ejemplo, en ese texto, titulado "Emergencia sanitaria en Ucrania y sus alrededores, así como en los países que acogen y alojan a refugiados", se condenan los ataques contra los civiles y las instalaciones sanitarias, los bombardeos indiscriminados y el despliegue de equipamiento militar en zonas pobladas, así como el uso de civiles como escudos humanos.En el proyecto de resolución ruso-sirio también se subraya la necesidad de proteger al personal médico y humanitario, los hospitales y otros centros sanitarios. Además, el documento pide la participación del personal de la OMS y otras organizaciones internacionales y humanitarias en la ayuda a los ciudadanos y el suministro de medicamentos e insumos médicos necesarios.Los representantes de Rusia llamaron a los países miembros de la OMS a no aprobar la resolución ucraniana, que además no corresponde a los estatutos del organismo internacional ni a sus objetivos.Se espera que los participantes en el 75 período de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra estos días en Ginebra, estudien el 25 de mayo ambos proyectos de resolución.La Asamblea Mundial de la Salud es el máximo órgano de toma de decisiones de la OMS, que define la política de la organización y aprueba su presupuesto. En el evento participan delegaciones de los 194 Estados miembros de la OMS.

https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-director-general-de-la-oms-llega-a-ucrania-1125224018.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, organización mundial de salud (oms), europa, ucrania, onu