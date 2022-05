https://mundo.sputniknews.com/20220524/matematicas-y-lectura-las-lecciones-de-petro-a-sus-contrincantes-en-el-ultimo-debate-de-colombia-1125785639.html

Matemáticas y lectura, las lecciones de Petro a sus contrincantes en el último debate de Colombia

Las redes sociales celebraron la forma en que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, respondió y corrigió a sus contrincantes 'Fico' Gutiérrez y... 24.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

elecciones

gustavo petro

sergio fajardo

A cinco días de la primera vuelta electoral en Colombia, el último debate entre los candidatos culminó a favor del candidato que lidera las encuestas, Gustavo Petro. Al menos eso dicen las redes sociales, que no se perdieron un detalle del evento organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana.Es que una vez culminado el encuentro, los votantes del líder del Pacto Histórico se encargaron de señalar y convertir en memes varios de sus cruces con el segundo en las encuestas, el candidato del Equipo por Colombia Federico 'Fico' Gutiérrez.El debate enfrentó a los tres candidatos con más intención de voto: Petro, Gutiérrez y Sergio Fajardo, candidato por la Coalición Centro Esperanza. Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, canceló su participación antes.Uno de los momentos más celebrados por los seguidores de Petro fue cuando el líder del Pacto Histórico tuvo que responder sobre una supuesta comparación con el expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y su apuesta por superar la dependencia del petróleo.Ante las interrupciones de Gutiérrez, que lo acusaba de querer eliminar el uso de petróleo de un momento a otro, Petro espetó: "Es que no oyes bien, no lees".Los internautas también replicaron la 'lección' de matemáticas que, en un momento del debate, Petro le dio a Fajardo, cuando ambos discutían qué programas sociales requerían nuevos fondos y cuáles podían concretarse con el dinero ya existente.Durante su explicación, Petro corrigió algunos de los números hechos por los asesores de Fajardo, a quien le corrigió una cuenta. "Malas matemáticas", le señaló.La dura competencia entre Petro y Gutiérrez de cara a una posible segunda vuelta hizo que muchos de los seguidores del líder del Pacto Histórico se centraran en los cruces entre ambos. Uno de ellos fue una extensa pregunta de Gutiérrez y una respuesta tajante de Petro con la que salió del paso sin mayores zozobras.Para los seguidores de Petro, el candidato del Pacto Histórico logró darles una "peinada" a sus contrincantes al superarlos en argumentos. Por eso, el término se volvió tendencia en Twitter y hasta inspiró varios memes.La primera vuelta electoral en Colombia está fijada para el domingo 29 de mayo. Un sondeo de la revista Semana divulgado el 20 de mayo indica que Petro tiene una intención de voto del 35,8%. Rodolfo Hernández está tercero con 19,1% y Sergio Fajardo aparece en cuarto lugar con un 4%.

colombia

