Lula advierte a Bolsonaro que reemplazar al presidente de Petrobras no reducirá precios

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) advirtió al mandatario Jair Bolsonaro que reemplazar al presidente... 24.05.2022, Sputnik Mundo

El candidato con más apoyos para las elecciones de este año añadió que "si Petrobras es tan importante, que asuma [Bolsonaro] la presidencia de Petrobras".En ese sentido aseguró que el mandatario "necesita coraje. Porque, de hecho, tiene la cola atada a los precios internacionales".El 23 de mayo, Bolsonaro destituyó al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, tras solo 40 días en el cargo, en medio de la incesante presión por los aumentos del precio de los combustibles.Como nuevo presidente de Petrobras, el Gobierno propuso a Caio Mário Paes de Andrade, actual secretario de Desburocratización del Ministerio de Economía, quien aún debe ser aprobado por el consejo de administración de la compañía.El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) llamó a Bolsonaro a asegurar que el precio de los combustibles no será dolarizado.Lula añadió que el mandatario "podría convocar a una reunión del consejo de política energética, llevar a Petrobras a la mesa y decidir que los precios no se dolarizarán", que los brasileños no pagarán el precio internacional.Este es el tercer cambio en la presidencia de la petrolera en el Gobierno de Bolsonaro, y el segundo este año.

