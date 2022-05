https://mundo.sputniknews.com/20220524/los-bombarderos-de-rusia-y-china-realizan-un-patrullaje-aereo-conjunto-sobre-el-pacifico-1125774782.html

Los bombarderos de Rusia y China realizan un patrullaje aéreo conjunto sobre el Pacífico

MOSCÚ (Sputnik) — Bombarderos estratégicos de Rusia y China efectuaron un patrullaje aéreo conjunto sobre el Océano Pacífico, comunicó el Ministerio de Defensa... 24.05.2022

Los aviones rusos, agregó, volaron alrededor de 13 horas y estuvieron escoltados por los cazas Su-30.La entidad informó también que aeronaves de combate de Corea del Sur y de Japón acompañaron a los bombarderos estratégicos en algunos tramos de su trayectoria.Según el Ministerio, el patrullaje conjunto se realizó cumpliendo estrictamente las normas internacionales y no se infringió el espacio aéreo de ningún país.La operación, subrayó, es parte del plan anual de cooperación entre las dos potencias y "no está dirigida contra terceros países". Desde el mando surcoreano afirmaron que los aviones militares de China y de Rusia entraron supuestamente sin aviso previo en su zona de identificación de defensa aérea, un área que no está regulada por ningún acuerdo internacional."La Fuerza Aérea [surcoreana] tuvo que enviar sus aviones cazas", resaltó el ente, según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.El mando admitió que las aeronaves extranjeras no violaron el espacio aéreo surcoreano.

