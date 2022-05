https://mundo.sputniknews.com/20220524/lo-que-se-sabe-sobre-la-masacre-de-celaya-en-mexico-1125797402.html

Lo que se sabe sobre la masacre de Celaya en México

Una presunta pelea entre grupos del crimen organizado fue el origen de la matanza ocurrida la noche del 23 de mayo en la ciudad de Celaya, y que ya es... 24.05.2022, Sputnik Mundo

Once personas murieron durante este tiroteo en el que se escucharon al menos 50 detonaciones de armas de fuego, de acuerdo con personas que presenciaron los hechos y que dieron su testimonio a medios locales. El ataque ocurrió en dos puntos de la urbe: el hotel Hala y dos bares ubicados sobre la calle Azalea, en la colonia Valle Hermoso. En el lugar de la masacre, la policía local encontró una cartulina con las siguientes palabras escritas: "Esto me pasó por apoyar a las Jaliscas y estar involucrados en los tres embolsados". Debajo de dicho mensaje, las iniciales C.S.R.L., que significan Cártel Santa Rosa de Lima, uno de los grupos delictivos con mayor presencia en México. Las víctimas, entre ellas ocho mujeres, fueron asesinadas por presuntamente haber colaborado con una banda rival: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos del crimen organizado más buscados por la justicia estadounidense. Control por el robo de combustibleDe acuerdo con información del diario español El País, unos 15 sujetos con armas largas dispararon simultáneamente en el hotel y ambos bares, donde además arrojaron combustible y prendieron fuego. El tiroteo movilizó a todas las fuerzas de seguridad, desde la policía local y estatal hasta la Guardia Nacional y el Ejército mexicano. Hasta el momento, no hay detenidos. Los hechos ocurren en medio de una crisis de seguridad que vive el estado de Guanajuato desde hace al menos cinco años. Los conflictos entre la bandas del narcotráfico —sobre todo entre el Cártel Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Guanajuato— han dejado una oleada de muertes y desapariciones por todo el territorio. En contraste, Guanajuato también es uno de los estados más industrializados de México. En este lugar operan algunas de las mayores armadoras de automóviles de América Latina. En suelo guanajuatense funcionan las plantas de General Motors, Mazda, Honda y Toyota. Sin embargo, Guanajuato también es una zona por donde pasan decenas de ductos de combustible, el cual es drenado de forma ilegal por parte de las bandas delictivas, una actividad que en México ha sido bautizada como huachicoleo y que ha generado constantes enfrentamientos armados no sólo entre las células criminales, sino entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad del Estado.

