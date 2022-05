Guillermo del Toro y Gael García roban cámara en Cannes cantando mariachi | Video

"No debemos consagrar el pasado y tratar de preservarlo, no se va a mantener. El futuro se presentará, lo queramos o no. El nivel de diálogo y la vieja estructura [del cine] no son sostenibles", comentó Del Toro, quien el año pasado estuvo nominado a cuatro Premios Oscar por la película El callejón de las almas pérdidas, producida por Netflix.