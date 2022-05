https://mundo.sputniknews.com/20220524/el-anuncio-de-que-colombia-fue-nombrado-aliado-mayor-extra-otan-esta-dirigido-a-petro-1125796542.html

El anuncio de que Colombia fue nombrado Aliado Mayor extra OTAN, "está dirigido a Petro"

El anuncio de que Colombia fue nombrado Aliado Mayor extra OTAN, "está dirigido a Petro"

A días de las presidenciales, el país está en alerta ante la posibilidad histórica de un triunfo de la izquierda con Gustavo Petro.

2022-05-24T22:05+0000

2022-05-24T22:05+0000

2022-05-24T22:05+0000

telescopio

colombia

elecciones

gustavo petro

federico gutiérrez zuluaga

otan

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1125796517_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9ff3cfdad0f29f0c67880c273c05ebbf.jpg

El anuncio de que Colombia fue nombrado Aliado Mayor extra OTAN, “está dirigido a Petro” El anuncio de que Colombia fue nombrado Aliado Mayor extra OTAN, “está dirigido a Petro”

Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta de las presidenciales del domingo 29 para suceder a Iván Duque de cara al periodo 2022-2026.El candidato de izquierda, Gustavo Petro (Pacto Histórico) lidera todas las encuestas con casi el 39% de la intención de votos. Le siguen Federico "Fico" Gutiérrez (Equipo por Colombia) con 23% y el independiente Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) con 20,9%.Pero habrá que esperar el resultado para saber si hay una segunda vuelta el 19 de junio. El país atraviesa un tenso clima electoral con amenazas a candidatos y otros dirigentes políticos."Hay un grupo con mucho poder en el país que no quiere cambios", dijo a Telescopio el sociólogo colombiano Javier Calderón, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos (Celag).A criterio del entrevistado, estos sectores se opusieron al referéndum de la paz en 2016 con mentiras y propaganda falsa. En 2018 dijeron que Petro iba a llevar a Colombia a una hecatombe. Son los mismos que trataron de reestructuran la guerra y no implementar el acuerdo de paz", agregó."La sociedad quiere construir un nuevo país y alcanzar la paz. El país cambió y busca una alternativa al neoliberalismo instalada en los últimos 20, 30 años", sentenció.Consultado sobre el memorándum firmado el lunes 23 por el presidente de EEUU Joe Biden, en el que declara oficialmente a Colombia como Aliado Mayor Extra-OTANde Washington, el sociólogo colombiano aseguró que está "dirigido a Petro y al Pacto Histórico, diciéndole al país que tiene compromisos con EEUU que no puede eludir"."Es un mensaje injerencista en el proceso electoral. Y, creo, a pedido de la derecha colombiana", destacó.Calderón sostuvo además que la nación sudamericana trata de elegir un proyecto "que no va a romper las relaciones con EEUU, pero fortalecerá y sentará las bases para construir una política exterior soberana".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM)

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, elecciones, gustavo petro, federico gutiérrez zuluaga, otan, eeuu, аудио