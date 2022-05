https://mundo.sputniknews.com/20220524/china-pide-a-los-paises-del-quad-evitar-confrontacion-entre-bloques-1125772458.html

China pide a los países del QUAD evitar confrontación entre bloques

PEKÍN (Sputnik) — China pide a los países del Diálogo de Seguridad Cuatrilateral (QUAD) formado por Estados Unidos, Australia, la India y Japón, que eviten... 24.05.2022, Sputnik Mundo

China llama a los respectivos países "a no usar gafas de colores, no hacer acusaciones infundadas y no provocar confrontación entre bloques porque amenazaría el orden marítimo pacífico y estable", dijo ante la prensa.El diplomático aseguró que China defenderá activamente el sistema internacional con el protagonismo de la ONU y el orden mundial basado en el Derecho Internacional.La Casa Blanca había comentado que los líderes del QUAD en su reunión en Tokio este 24 de mayo, pondrán en marcha una iniciativa sobre monitoreo marítimo en tres regiones. La iniciativa tiene como uno de sus objetivos impulsar la vigilancia de la actividad de China en la región.Este 24 de mayo los líderes de Japón, EEUU, la India y Australia se reunieron en Tokio en su segunda cumbre personal. El diálogo comenzó en marzo de 2021 en formato de videoconferencia. Luego, en septiembre, tuvo lugar una reunión personal de los jefes de Estado en Washington, tras lo cual se celebró en marzo otra cumbre virtual.

