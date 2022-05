https://mundo.sputniknews.com/20220523/vicepresidenta-de-peru-rechaza-haber-cometido-infraccion-constitucional-1125747772.html

Vicepresidenta de Perú rechaza haber cometido infracción constitucional

"Debo precisar que en respeto estricto del artículo 126 de la Constitución, solicité licencia en ambas instituciones antes de asumir las funciones públicas que ejerzo de vicepresidenta de la República y ministra de Estado las que fueron concebidas por ambas instituciones oportunamente, por lo que no existe incompatibilidad alguna en el ejercicio de ambos cargos", indicó Boluarte a través de su cuenta en Twitter.La Contraloría General señaló que la vicepresidenta, quien también ejerce como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, faltó al artículo 126 de la carta magna.Este artículo indica que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".Según Contraloría, la vicepresidenta firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, al tiempo que es miembro de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.Boluarte agregó que tiene "derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro" de las que, aseguró, no ha percibido ni percibe "remuneración y beneficios lucrativos algunos".La Contraloría General envió el informe a la vicepresidenta y al Congreso.Esta presunta infracción podría hacer que el Congreso inicie una acusación constitucional contra Boluarte, lo que podría derivar en su inhabilitación para el ejercicio de la función pública y su consecuente destitución del cargo de ministra y vicepresidenta.

