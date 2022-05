https://mundo.sputniknews.com/20220523/turquia-espera-medidas-concretas-de-la-otan-ante-su-preocupacion-por-la-candidatura-de-suecia--1125726500.html

Turquía espera "medidas concretas" de la OTAN ante su preocupación por la candidatura de Suecia

ANKARA (Sputnik) —Turquía espera que la OTAN adopte "medidas concretas" para responder a sus preocupaciones sobre la posible adhesión de Suecia y Finlandia a... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T10:03+0000

2022-05-23T10:03+0000

2022-05-23T10:21+0000

"No hemos recibido el apoyo adecuado de los socios de la OTAN en materia antiterrorista. Esperamos que la OTAN adopte medidas concretas para abordar las preocupaciones [sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza] en lugar de hacer declaraciones inútiles. No podemos hacer oídos sordos a las sanciones que Suecia nos ha impuesto, no hay explicación para ellas. Como el papel que desempeñamos en la OTAN es claro, seguimos discutiendo el levantamiento de las sanciones con nuestros aliados", subrayó el mandatarioFinlandia y Suecia presentaron el 18 de mayo su solicitud para adherirse a la OTAN.Antes, el líder turco señaló que su país se opone al ingreso de los dos países nórdicos debido a que apoyan, según él, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo prohibido en Turquía por actividad terrorista.La nueva eventual expansión de la OTAN polariza también a Croacia. El 18 de mayo, el presidente de ese país, Zoran Milanovic, recalcó que instruirá al representante permanente croata ante la organización militar para que vote en contra de la entrada de Finlandia y Suecia hasta que se resuelvan los problemas balcánicos. El ministro de Exteriores croata, Gordan Grlic-Radman, cuestionó a Milanovic y afirmó que su país apoyará la entrada de los dos países nórdicos en la OTAN.

2022

