https://mundo.sputniknews.com/20220523/subjefe-del-senado-ruso-el-fin-de-la-guerra-fria-fue-en-rigor-un-armisticio-1125723897.html

Subjefe del Senado ruso: "el fin de la Guerra Fría" fue en rigor "un armisticio"

Subjefe del Senado ruso: "el fin de la Guerra Fría" fue en rigor "un armisticio"

MOSCÚ (Sputnik) — El supuesto fin de la Guerra Fría fue más bien "un armisticio" que ayudó a Rusia a "concentrarse", afirmó el vicepresidente del Senado ruso... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T08:29+0000

2022-05-23T08:29+0000

2022-05-23T08:29+0000

internacional

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1125723866_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4788942cebdaf23af598bea9fed7042c.jpg

El período que se conoce como Guerra Fría no terminó con la era del antagonismo entre los bloques militares, escribió Kosachov en la red social Telegram.El senador acusó a Occidente de haber estado provocando durante años a Rusia: primero, haciendo la vista gorda ante el problema de la comunidad rusohablante y otras minorías en países postsoviéticos; luego, procediendo a la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, arrastrando a los vecinos de Rusia en la órbita de su influencia y orquestando revoluciones de colores.A juicio de Kosachov, es culpa de Occidente que la Guerra Fría no haya cesado siquiera por un instante y haya desembocado en una fase caliente finalmente.En opinión de Kosachov, Occidente no saldrá vencedor de esa guerra.El tema ucraniano, según él, es crucial para el mundo entero y buena parte de la humanidad lo entiende, "a diferencia de cuatro decenas de países occidentales y sus aliados en la nueva cruzada contra los demás".

https://mundo.sputniknews.com/20220522/al-mundo-le-han-lavado-el-cerebro-con-la-cobertura-de-los-acontecimientos-en-ucrania-1125715757.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, otan