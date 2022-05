https://mundo.sputniknews.com/20220523/solo-organizados-los-periodistas-podemos-ser-mas-fuertes-griselda-triana-recuerda-a-javier-valdez-1125746860.html

"Solo organizados los periodistas podemos ser más fuertes": Griselda Triana recuerda a Javier Valdez

"Solo organizados los periodistas podemos ser más fuertes": Griselda Triana recuerda a Javier Valdez

Cofundador del semanario sinaloense 'Ríodoce', Javier Valdez murió ejecutado a unas calles de sus oficinas periodísticas, ubicadas en Culiacán, Sinaloa, el 15... 23.05.2022, Sputnik Mundo

Premiado en el extranjero, autor de variedad de libros, columnista en el medio que fundó, reportero de visita frecuente en las ferias de libro y las conferencias abiertas al público, su reconocimiento, fama y trayectoria no obstaron para que Valdez fuera asesinado a plena luz del día, en un hecho que conmocionó al gremio periodístico de México y que se suma a decenas de otras ejecuciones perpetradas contra comunicadores.A cinco años del crimen no se ha alcanzado plena justicia, pues el autor intelectual del crimen no ha sido procesado ante la autoridad mexicana, lamenta en entrevista con Sputnik Griselda Triana, también periodista, defensora de víctimas y viuda del comunicador, quien también es autor de libros como Miss Narco y Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia.A pesar de la sonoridad del caso, el asesinato de Valdez dista de ser el último hecho de derramamiento de sangre de periodistas en el país. Tan sólo en lo que va de 2022 han sido asesinados al menos ocho comunicadores, de acuerdo con un recuento de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).La necesidad de la organizaciónTriana considera que ante las dificultades de que los periodistas víctimas de violencia en México reciban acompañamiento eficiente en términos gubernamentales, jurídicos y de ejercicio de sus derechos, es fundamental que el gremio aprenda a unirse y comprender que "únicamente organizados podemos ser más fuertes".Ante la constante de periodistas asesinados en los últimos años, en 2022 han salido en varias ocasiones a las calles en diferentes ciudades de la república para protestar contra la violencia asesina que los asedia, en concentraciones multitudinarias, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la Ciudad de México."Ante los tiempos difíciles para el periodismo mexicano no se puede hacer periodismo en forma aislada, que haya terminado esa época en la que cada periodista por su cuenta buscaba llevarse la nota de ocho columnas todos los días, ahora necesitan estar organizados y hacer un periodismo colectivo", añade."Aunque esto, cuando alguien te va a matar, lo va a hacer independientemente de que cuentes o no con medidas de seguridad porque quien asesina vigila, observa, conoce tus recorridos y lo va a hacer, pero creo que el hecho de que estén preocupados estos colectivos, estas organizaciones de periodistas, capacitándose, es muy triste tener también que hablar de este tema, el tema de la autoprotección, el tema de hacer redes para avisar que ya saliste, a dónde vas", lamenta.Pese a esta urgencia y esta necesidad, no se ve sencillo que se organicen con eficacia colectivos de periodistas para defenderse, valora Triana."Porque además no es su trabajo, no son abogados y para eso están las organizaciones, otras organizaciones que les acompañan, pero que se han visto rebasadas por la enorme cantidad de asesinatos, de agresiones, de amenazas, no les alcanza la vida y eso es muy grave", critica."Cualquiera puede mandar ejecutar a un periodista"La principal deuda del Estado mexicano en el caso del asesinato de Javier Valdez, declara su viuda Griselda Triana, es la justicia."El crimen de Javier sigue impune, el autor intelectual por el asesinato de Javier no ha sido extraditado a México para llevarlo ante la justicia, entonces yo creo que esa es la principal deuda que el Gobierno, que el Estado tiene con Javier, tiene con familia, pero también con cientos de periodistas asesinados en este país por ejercer su labor periodística", considera.En el caso de Javier Valdez, dos autores materiales ya recibieron sentencia, uno de ellos murió también ejecutado a finales de 2017, sin embargo el autor intelectual no ha sido procesado."Quienes ordenaron los asesinatos siguen libres, y eso es lo más grave porque la lectura es que cualquier persona puede mandar ejecutar a un periodista cuando algo no le gusta, cuando no les gusta lo que se está publicando", lamenta.Las palabras de Triana recuerdan el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien murió asesinada a balazos frente a su domicilio en Tijuana y en un hecho en el que el agresor esperó a que la protección gubernamental asignada a la comunicadora se retirara del lugar.La necesidad del periodismo pese a las amenazasA pesar de la vulnerabilidad que padece el gremio, Triana no duda en subrayar que seguir ejerciendo el oficio de la comunicación es indispensable en un país como México.En este contexto,Triana describió la labor periodístico como un compromiso con la sociedad que no permite dejar de informar a la población pese a todas circunstancias.¿Hay un acompañamiento social a las víctimas de la comunicación?A pesar de que en la historia política de México es frecuente el acompañamiento de la sociedad a víctimas de violencia, como los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, los familiares de periodistas asesinados a veces son dejados solos, reconoce Triana."Creo que en pocos casos hay una empatía o solidaridad, como le quieras llamar, de parte de la sociedad hacia los periodistas, Javier decía que al buen periodismo le hace falta sociedad que le acompañe y yo creo que tiene razón", recuerda.Además, asevera que el autor de Levantones era una persona carismática que sabía proyectar confianza en su audiencia, lo que llevó que la gente se abriera con él. Esto permitió que después de su asesinato, subraya Triana, se conformara una comisión de seguimiento al caso integrada por académicos, artistas, periodistas, activistas y otros actores sociales."Entonces siempre nos acompañaron en todas las acciones que se realizaban, pero eso no es en la mayoría de los periodistas asesinados, sus familias están solas, sus familias tienen miedo, sus propios compañeros periodistas tienen miedo porque saben que pueden ser los siguientes", advierte.Tejer lazos con la sociedadTriana comparte que familiares de periodistas asesinados y desaparecidos de México están articulándose en una red desde hace meses con el objetivo de conformar una fuerza nacional de víctimas en comunicación.En este proceso, además, hace falta un gobierno que escuche y atienda las necesidades de los periodistas de contar con condiciones para ejercer su profesión sin temor alguno, indica Triana. En tanto, apunta, cada periodista construye sus propias redes y asideros para poder seguir haciendo periodismo de la manera más saludable posible"Me gustaría pensar que sí puede haber la posibilidad de que las y los periodistas pudieran ejercer su actividad sin miedo, sin ese miedo de pensar como Javier siempre lo supo, Javier siempre, después de que mataron a Miroslava (Breach) él siempre me decía que él podía ser el siguiente", comparte Triana.

