https://mundo.sputniknews.com/20220523/rusia-llama-a-la-oms-a-impedir-su-politizacion-1125738650.html

Rusia llama a la OMS a impedir su politización

Rusia llama a la OMS a impedir su politización

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Rusia insta al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que no permita que el... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T15:43+0000

2022-05-23T15:43+0000

2022-05-23T15:43+0000

internacional

organización mundial de salud (oms)

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107405/76/1074057649_0:146:2703:1666_1920x0_80_0_0_dcad653c504ebd6d225e476fb908d1f2.jpg

La viceministra subrayó que Rusia considera a la OMS como un socio fiable a la hora de garantizar un acceso equitativo a los servicios sanitarios para las poblaciones afectadas por el conflicto.También señaló la necesidad de una financiación sostenible para la OMS, y añadió que Rusia acoge con satisfacción las disposiciones para un aumento gradual de las contribuciones obligatorias, teniendo en cuenta las reformas necesarias.Según Drónova, Rusia apoya el trabajo conjunto para reforzar la arquitectura sanitaria mundial, y enfatizó que el desarrollo de un nuevo instrumento internacional de la OMS sobre la respuesta a las pandemias y los cambios en el Reglamento Sanitario Internacional no debe violar el derecho de los países a determinar sus respuestas de emergencia.Asimismo, apuntó que Rusia está dispuesta a apoyar la labor de la Oficina Europea de Enfermedades No Transmisibles de la OMS en Moscú.El 10 de mayo, el Comité Regional de la OMS para Europa adoptó una resolución en la que se propone estudiar la posibilidad de trasladar la Oficina Europea de la OMS para Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles fuera de Rusia.La Asamblea Mundial de la Salud es el máximo órgano de decisión de la OMS, que establece la política y aprueba su presupuesto. En la Asamblea participan delegaciones de los 194 Estados miembros de la OMS.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

organización mundial de salud (oms), rusia