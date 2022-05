https://mundo.sputniknews.com/20220523/presidente-dominicano-defiende-en-davos-seguro-de-covid-19-para-atraer-turistas-1125758089.html

Presidente dominicano defiende en Davos seguro de COVID-19 para atraer turistas

Presidente dominicano defiende en Davos seguro de COVID-19 para atraer turistas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, defendió en Davos, Suiza, la implementación de un seguro para COVID-19 como...

américa latina

república dominicana

🧭 destinos

turistas

luis abinader

covid-19

"Sí, (el seguro) costaba, pero costaba más si no venían turistas. Ese fue el análisis que hicimos. Además, la aseguradora era estatal, pero también hay que decir que solo lo usó el 0,7% de los turistas que recibimos", afirmó Abinader en el Foro Económico Mundial que acoge dicha ciudad.Al participar en un panel sobre repensar y revitalizar los viajes y el turismo, el mandatario señaló que el turismo aporta más del 20% del producto interno bruto de su país y una quinta parte del empleo, de ahí la necesidad de reabrir esta actividad, sin poner en peligro la salud de nadie."Sabíamos que nuestra economía no se pondría en marcha si no se recuperaba el turismo. Teníamos que lograr un equilibrio entre la preservación de la salud de nuestra gente, pero al mismo tiempo abrir la economía", explicó Abinader.Así fue que República Dominicana creó un seguro para casos de COVID-19 que fuera gratuito para cualquier persona que visitara el país, aparejado a uno de los programas de vacunación más rápidos de las Américas, que priorizó al personal de primera línea y a los empleados de hoteles.

república dominicana

2022

