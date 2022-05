https://mundo.sputniknews.com/20220523/petro-o-gutierrez-los-desafios-economicos-del-nuevo-gobierno-de-colombia--1125752617.html

¿Petro o Gutiérrez? Los desafíos económicos del nuevo Gobierno de Colombia

¿Petro o Gutiérrez? Los desafíos económicos del nuevo Gobierno de Colombia

Sea quien sea el ganador de las presidenciales de mayo o del balotaje de junio deberá liderar el país más desigual de América Latina.

2022-05-23T22:05+0000

2022-05-23T22:05+0000

2022-05-23T22:05+0000

contante y sonante

gustavo petro

federico gutiérrez zuluaga

colombia

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1125752490_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_000dbdefdb54f54245d5bd4db76a5e35.jpg

¿Petro o Gutiérrez? Los desafíos económicos del nuevo Gobierno de Colombia ¿Petro o Gutiérrez? Los desafíos económicos del nuevo Gobierno de Colombia

Los candidatos cerraron sus campañas oficialmente el fin de semana del 21 y 22 de mayo y los puestos de votación en el exterior ya abrieron sus puertas. Faltan apenas días para que el domingo 29 la ciudadanía decida sobre quién llevará las riendas del país por los próximos cuatro años.Son días muy especiales, con una campaña polarizada, la violencia que no cesa y hasta acusaciones acerca de una posible cancelación de las elecciones.Si bien el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, encabeza las encuestas con entre 35% y 40% de los votos, no parece que pueda ganar en primera vuelta. Por lo tanto, el Gobierno se definiría en junio.Detrás se ubica Federico Gutiérrez, de la alianza de derecha Coalición Equipo por Colombia, con entre 20,8 y 27% de apoyos, según la encuesta.El ganador deberá liderar el Gobierno en una nación con bajo nivel de empleo, alta tasa de informalidad y una deuda que pasó del 47% del Producto Bruto Interno al 66% durante el actual Ejecutivo de Iván Duque.La buena noticia es que, según datos oficiales, este año el país crecería más que otros de la región. En el primer trimestre llegó el PBI llegó a un 8,5% comparado con el mismo período del 2021.Sin embargo, "no será suficiente", explicó Cecilia López, analista económica, exsenadora y exministra de Agricultura durante el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).La crítica situación social es "una bomba" relacionada con la política económica, remarcó López. Actualmente, 18% del presupuesto nacional es destinado a inversión social.Esa realidad ya se evidenció el año pasado, cuando en abril comenzó el Paro Nacional: una serie de movilizaciones que se transformaron en las más importantes de las últimas décadas por su convocatoria y duración.De acuerdo con la entrevistada, es necesaria una transformación productiva y políticas económicas distintas a las que históricamente se han llevado adelante en la nación.En ese sentido, Petro plantea una reforma impositiva que, por ejemplo, incluye mayores impuestos a las 4.000 personas más ricas del país. En términos de empleo, propone eliminar las tercerizaciones en el Estado y garantizar un trabajo con salario básico para quienes no encuentre en el mercado.Su rival, Federico Gutiérrez, pretende eliminar impuestos a las empresas y una reforma laboral para cotizar el trabajo por horas, entre otras cosas."No le veo a Gutiérrez una propuesta coherente (…) habla más de seguridad, de autoridad y eso en términos económicos. En el caso de Petro, tiene ideas más importantes pero ha sido confuso (…) En términos económicos, no veo el panorama claro", señaló López.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gustavo petro, federico gutiérrez zuluaga, colombia, elecciones, аудио