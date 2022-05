Nadal debuta con una cómoda victoria en Roland Garros 2022

https://mundo.sputniknews.com/20220523/nadal-debuta-con-una-comoda-victoria-en-roland-garros-2022-1125740154.html

MOSCÚ (Sputnik) — El tenista español Rafael Nadal derrotó por 6-2, 6-2 y 6-2 al australiano Jordan Thompson y avanzó a la siguiente ronda del Roland Garros, el... 23.05.2022, Sputnik Mundo

Nadal se impuso con facilidad a su oponente en dos horas y dos minutos de partido para asegurarse su pase a la segunda ronda del torneo que ha ganado en 13 ocasiones.En la siguiente ronda el español, quinto del ranking, se medirá al francés Corentin Moutet, 139 del escalafón, que en su primer encuentro superó al suizo Stan Wawrinka, ganador del abierto de Francia en 2015.A pesar de no estar del todo bien por la enfermedad de Müller-Weiss, que padece en su pie izquierdo, Nadal solventó con tranquilidad el encuentro disputado en la cancha Philippe-Chatrier.El fuerte de Thompson fueron sus potentes saques, sumó 5 aces, pero esto no fue suficiente para derrotar al natural de Mallorca.Nadal ganó el 73% de los puntos con en el primer servicio y el 77% en el segundo, además logró 27 winners por 14 de su oponente y provocó 29 errores no forzados de su rival.Esta es la 18 ocasión que el balear participa de forma consecutiva en Roland Garros, donde ahora tiene récord de 106-3 y donde nunca ha perdido en una primera ronda.La jornada de este 23 de mayo se cierra con el choque entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Yoshihito Nishioka.

