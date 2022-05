https://mundo.sputniknews.com/20220523/minsk-senala-que-la-onu-deberia-contactar-con-todas-las-partes-del-conflicto-ucraniano-1125728847.html

Minsk señala que la ONU debería contactar con todas las partes del conflicto ucraniano

Minsk señala que la ONU debería contactar con todas las partes del conflicto ucraniano

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, instó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que la ONU establezca... 23.05.2022

La oficina de prensa de la Cancillería bielorrusa comunicó anteriormente que el embajador de Bielorrusia ante la ONU, Valentín Ribakov, entregó a Guterres un mensaje de Lukashenko, pero no expuso su contenido.La agencia bielorrusa Belta por su parte informó que el presidente de Bielorrusia "aplaudió las reuniones que el secretario general de la ONU tuvo en Kiev y Moscú" y al mismo tiempo lo instó a "organizar contactos con todas las partes involucradas en el conflicto, con EEUU y otros países occidentales", agregando que "todo el mundo comprende bien que las fuerzas que pretenden liderar el mundo globalizado libran combates contra Rusia en el territorio de Ucrania (...)".Minsk llamó a los países del mundo a unirse para impedir que el conflicto en Europa se transforme en una conflagración global. "Todos juntos y cada uno por separado podemos hacer mucho: abstenerse de suministrar armas, de librar una guerra informativa y organizar provocaciones, de estimular el racismo y la discriminación por motivos étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos", señaló Lukashenko.También pidió no destruir a la ONU y los mecanismos de cooperación, restringiendo la participación de determinados países, y evitar que la ONU "corra el destino deplorable de la Liga de las Naciones".Lukashenko subrayó que Bielorrusia no es un país agresor, como algunos quieren presentarla, y está interesada en la más rápida eliminación del conflicto en Ucrania. "Bielorrusia jamás fue iniciadora de guerras o conflictos. Pero tampoco somos traidores. Apreciamos la honradez en las relaciones. Sostenemos que las preocupaciones e intereses de cualquier Estado – trátese de uno que ocupa una octava parte de la tierra firme del planeta o de un país insular – deben ser oídos por todos", señaló.El líder bielorruso recordó que Minsk desarrolló esfuerzos para apagar el conflicto en el este de Ucrania entre 2014 y 2015 y contribuyó al comienzo de las negociaciones ruso-ucranianas en 2022.A juicio de Lukashenko, los problemas de seguridad en Europa del Este deben solucionarse con la participación de Minsk, dados la cercanía territorial y el pasado histórico común de Bielorrusia y Ucrania."La República de Bielorrusia siempre se ha pronunciado de modo consecuente a favor de fortalecer la seguridad regional y global sobre los principios de la responsabilidad común y la seguridad indivisible, a favor de fortalecer de modo consecuente la estabilidad estratégica mediante la implementación y el desarrollo de los regímenes de no propagación de armas de exterminio en masa, del desarme y el control sobre los armamentos, por prohibir las nuevas armas de exterminio en masa, respetar y desarrollar las medidas de confianza y seguridad a los niveles regional y subregional", resumió.Rusia anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

