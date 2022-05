https://mundo.sputniknews.com/20220523/mas-de-13000-personas-evacuadas-de-donbas-y-ucrania-a-rusia-en-un-dia-1125748831.html

Más de 13.000 personas evacuadas de Donbás y Ucrania a Rusia en un día

MOSCÚ (Sputnik) — Más de 13.000 personas, incluidos casi 1.000 niños, fueron evacuadas a Rusia de las Repúblicas de Donbás y Ucrania en la pasada jornada... 23.05.2022, Sputnik Mundo

De este modo, agregó, desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania ya fueron evacuadas un total de 1.426.979 personas, entre ellas 238.329 niños".Según Mízintsev, unos 195.700 automóviles cruzaron la frontera rusa, 697 de los cuales lo hicieron en las últimas 24 horas.Además, el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa indicó que desde el 2 de marzo, Rusia celebró más de 1.000 acciones humanitarias en Ucrania y entregó a la población casi 22.000 toneladas de artículos de primera necesidad, alimentos y medicinas.En particular, precisó Mízintsev, en la última jornada los residentes de la provincia de Jersón recibieron 50 toneladas de ayuda humanitaria en el marco de una acción.El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es "la desmilitarizaUno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.ción y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima en más de 6,5 millones la cifra de personas que huyeron de las hostilidades en Ucrania.Más de 3.900 civiles fallecieron en Ucrania desde el inicio de la operación rusa, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

