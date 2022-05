https://mundo.sputniknews.com/20220523/embajador-ante-la-ue-finlandia-en-la-otan-habria-problema-con-las-islas-aland-y-el-canal-de-saimaa-1125732868.html

Embajador ruso ante la UE: Finlandia en la OTAN generaría un problema en tierras desmilitarizadas

Embajador ruso ante la UE: Finlandia en la OTAN generaría un problema en tierras desmilitarizadas

MOSCÚ (Sputnik) — La adhesión de Finlandia a la Alianza Atlántica generaría un problema con el estatus de las islas Aland y el canal de Saimaa, informó el...

Finlandia, de hecho, había alquilado a Rusia una franja de tierra que va a lo largo de ese canal para poder cuidarlo, recordó el diplomático y preguntó: "¿cómo eso se arreglará ahora?" .Finlandia y Suecia entregaron solicitudes de ingreso en la OTAN a su secretario general, Jens Stoltenberg.Rusia señaló en numerosas ocasiones que la OTAN busca confrontación. Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, declaró que una nueva ampliación de la Alianza no aportará más seguridad para Europa, en tanto advirtió del carácter agresivo de la OTAN y, al mismo tiempo, reconoció que la adhesión de Finlandia y Suecia a ese bloque no presentará una amenaza existencial para Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, al conversar con su homólogo finés, Sauli Niinisto, dijo que la renuncia al tradicional estatus neutral sería un paso erróneo, porque no existe ningún peligro para la seguridad de Finlandia.A juicio del líder ruso, "ese tipo de cambio de la política exterior del país puede afectar las relaciones ruso-finlandesas, que durante años se han construido en un espíritu de buena vecindad y cooperación, así como han sido mutuamente beneficiosas".Importación del grano de UcraniaAdemás el embajador declaró que la Unión Europea hace todo lo posible para sacar de Ucrania las reservas del grano del año anterior sin preocuparse por los propios ucranianos.La semana pasada, el titular de Agricultura ucraniano, Nikolái Solski, declaró que la exportación de granos desde el país se vio paralizada debido al bloqueo naval por parte de Rusia. Antes del 24 de febrero, según él, Ucrania exportaba unos cinco millones de toneladas de cereales al mes por vía marítima, volumen que se redujo a unas 200.000 toneladas en marzo. Como resultado, agregó, más de 20 millones de toneladas de cereales y otros cultivos quedaron sin acceso al mercado mundial.Rusia niega poner obstáculos a la exportación de cereales desde Ucrania, a la que acusa de haber instalado minas navales en sus puertos. Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.

