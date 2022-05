https://mundo.sputniknews.com/20220523/el-pentagono-considera-enviar-fuerzas-especiales-de-eeuu-a-kiev-segun-the-wall-street-journal-1125721795.html

El Pentágono considera enviar Fuerzas Especiales de EEUU a Kiev, según 'The Wall Street Journal'

El Pentágono considera enviar Fuerzas Especiales de EEUU a Kiev, según 'The Wall Street Journal'

El presidente estadounidense Joe Biden reiteró en múltiples ocasiones que bajo ningún pretexto enviará a los soldados de EEUU a Ucrania con tal de evitar una... 23.05.2022, Sputnik Mundo

En particular, el medio The Wall Street Journal indica que los funcionarios militares y diplomáticos del país norteamericano están tanteando planes de enviar tropas de fuerzas especiales a Kiev para que lleven a cabo funciones de seguridad en la Embajada de EEUU en la capital ucraniana.De tal modo, la Administración del presidente debe sopesar su deseo de evitar el despliegue de militares estadounidenses en una zona de conflicto contra los temores por la seguridad de los diplomáticos, indicaron al medio los funcionarios.Eso sí, la propuesta aún no se le ha presentado a Biden, pero en caso de que la apruebe, las tropas se desplegarían solo para la defensa de la embajada, asegura The Wall Street Journal citando a los funcionarios y militares. Con ello, su presencia en Ucrania supondría una escalada desde las promesas iniciales del mandatario estadounidense de que ningún soldado sería enviado allí.Una de las posibles funciones de los integrantes de las Fuerzas Especiales sería la evacuación de los diplomáticos en caso de que los enfrentamientos entre los militares rusos y ucranianos lleguen hasta Kiev. El medio detalla que se trataría de "decenas" de militares.De momento, el Departamento de Estado proporciona la seguridad con sus propios medios, que consisten en los guardias del Servicio de Seguridad Diplomática.Aparte de esto, algunos oficiales del Ejército de EEUU quisieran que las fuerzas especiales y otras tropas estadounidenses volvieran a Ucrania para reanudar las "operaciones de formación y consultas" para los militares ucranianos, agrega The Wall Street Journal.Cabe destacar, que en realidad los soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses ya pisaron el suelo ucraniano cuando los diplomáticos del país norteamericano llegaron a Kiev para conmemorar el día de la Victoria en Europa con los oficiales de Ucrania. En aquella ocasión también desempeñaban funciones de seguridad.

