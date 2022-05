https://mundo.sputniknews.com/20220523/eeuu-analiza-enviar-fuerzas-especiales-para-proteger-su-embajada-en-kiev-1125737652.html

EEUU analiza enviar fuerzas especiales para proteger su Embajada en Kiev

EEUU analiza enviar fuerzas especiales para proteger su Embajada en Kiev

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU está considerando la posibilidad de utilizar fuerzas de operaciones especiales para proteger su Embajada en Kiev... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T15:23+0000

2022-05-23T15:23+0000

2022-05-23T15:23+0000

defensa

eeuu

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

europa

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1120638386_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_4a655e54010b60da73fe4b9b7b8f967f.jpg

La idea de enviar fuerzas de operaciones especiales para proteger la embajada se encuentra en las etapas preliminares de consideración y aún no se ha presentado al presidente Joe Biden para una decisión final, según el reporte que cita a funcionarios de la administración familiarizados con el asunto.EEUU no cree que Rusia ataque abiertamente la embajada, pero teme la posibilidad de que misiles o sistemas de defensa aérea afecten inadvertidamente la instalación, según el informe.Si bien las embajadas normalmente están custodiadas por personal del Cuerpo de Marines, existe un consenso de que la situación de seguridad en Ucrania requiere tropas adicionales adecuadas para abordar los desafíos de seguridad, agregó el informe.El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, europa, rusia, 🛡️ zonas de conflicto