Cuba insta a unir voluntades para mejorar la salud pública en el mundo

LA HABANA (Sputnik) — El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, llamó a trabajar por mejorar los servicios de salud en el mundo, en su... 23.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

cuba

💗 salud

pandemia de coronavirus

covid-19

Portal Miranda destacó los resultados del sistema de salud cubano, en particular en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en los últimos dos años, y resaltó el esfuerzo de los científicos de la isla en producir cinco candidatos vacunales contra esta enfermedad, tres de ellos aprobados para su uso de emergencia.A su vez, señaló que Cuba fue la primera nación del mundo en vacunar contra el COVID-19 a todos sus ciudadanos a partir de los dos años, y precisó que hasta el momento se han administrado más de 36 millones de dosis de los tres fármacos autorizados —Soberana 02, Soberana Plus y Abdala— y que la cobertura de inmunización al 96,7% de la población.En otro momento de su discurso, el titular de Salud Pública reconoció la cooperación médica internacional brindada por Cuba durante 59 años.Intercambios internacionalesComo parte de las actividades de la delegación cubana en Ginebra, el ministro de Salud Pública de la isla se reunió con sus homólogos de Mozambique, Malta, Sudáfrica y Arabia Saudita, donde se dio seguimiento a la cooperación bilateral y se evaluaron nuevas acciones para el futuro.También se firmó un memorando de entendimiento entre Cuba y Malta, para iniciar la cooperación en los campos de investigación e intercambio de conocimiento y mejores prácticas, sistemas de prestación de servicios de atención primaria de salud, enfermedades no transmisibles, en particular cáncer y diabetes, y formación de profesionales, incluida la participación en simposios; conferencias, seminarios y formación de postgrado de graduados de medicina en campos especializados y de la industria biotecnológica.Esta es la primera asamblea organizada por la Organización Mundial de la Salud que se realiza de forma presencial tras el inicio de la pandemia de COVID-19.

cuba

cuba, 💗 salud, pandemia de coronavirus, covid-19