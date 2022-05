ANP remite la muerte de la periodista Abu Akleh a la Corte Penal Internacional

“En este momento, no está claro de qué lado disparó el proyectil que mató a la periodista. La mejor manera de determinar cómo murió es verificar la bala que se encontró en su cuerpo a través de una investigación balística profesional”, dijo el general Yifat Tomer-Yerushalmi a la radio del Ejército, subrayando la responsabilidad de los militares de proteger la libertad de prensa y evitar daños a los periodistas.

No obstante, el diario Haaretz informó la semana pasada, que la Policía militar no abriría una investigación sobre el asesinato de Abu Akleh, ya que los fiscales no creen que haya sospechas de actividad delictiva por parte de los soldados.