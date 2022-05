https://mundo.sputniknews.com/20220523/amlo-asegura-que-eeuu-ha-respetado-su-llamado-a-invitar-a-todos-a-la-cumbre-de-las-americas-1125738178.html

AMLO asegura que EEUU ha respetado su llamado a invitar a todos a la Cumbre de las Américas

El Gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso del llamado de México a que países como Nicaragua, Cuba y Venezuela sean invitados a participar en la Cumbre... 23.05.2022, Sputnik Mundo

Cuestionado sobre si la administración de Joe Biden ha fijado ya una postura oficial sobre la posible exclusión de esas naciones latinoamericanas del evento multilateral, el mandatario mexicano sostuvo que su postura de inclusión ha sido respetada por Washington."Se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos, al menos han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante", aseveró el presidente durante su conferencia matutina de este lunes 23 de mayo."Todavía falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día 6 al 10 (de junio) y estamos en 23 de mayo, o sea, falta todavía tiempo, faltan más de 10 días", matizó.Además, dijo esperar que esta semana se definan las mesas de la Cumbre de las Américas, a desarrollarse en Los Ángeles California.López Obrador añadió que desea que el encuentro permita fijar un precedente de conciliación mediante el diálogo para lograr la solución a conflictos internacionales."Lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y el de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, excluyendo", apuntó el mandatario.En entrevista con Sputnik, el exembajador de México en Cuba Ricardo Pascoe consideró que de no asistir gigantes regionales como México o Brasil el encuentro multilateral carecería de sentido y de interés para otros potenciales participantes.Estados Unidos ha aseverado que invitar a Cuba, Nicaragua o Venezuela sería convalidar gobiernos que no ejercen la democracia, mientras que México y Bolivia, entre otros, han aseverado que la Cumbre de las Américas debe ser efectivamente incluyente de todos los países de la región.

