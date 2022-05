https://mundo.sputniknews.com/20220523/alemania-lista-para-apoyar-un-embargo-al-petroleo-ruso-en-la-ue-sin-hungria-1125728233.html

Alemania, lista para apoyar un embargo al petróleo ruso en la UE sin Hungría

Alemania, lista para apoyar un embargo al petróleo ruso en la UE sin Hungría

BERLÍN (Sputnik) — Alemania está dispuesta a apoyar un embargo sobre la importación de petróleo ruso a los países de la Unión Europea (UE), excluyendo a... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T10:57+0000

2022-05-23T10:57+0000

2022-05-23T11:01+0000

economía

📈 mercados y finanzas

rusia

europa

alemania

hungría

petróleo

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1125728207_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_47105f82928b7ebf1d97fc9968be903f.jpg

"Si la presidenta de la Comisión Europea [Ursula von der Leyen] dice, lo haremos ahora en la composición de 26 [países de la UE], sin Hungría. Es un camino que seguiría, pero aún no he oído de esta posibilidad de la UE", dijo en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk.El titular de Economía señaló que algunos países del bloque comunitario necesitan más tiempo para prepararse al embargo sobre productos energéticos rusos.En este contexto el ministro no descartó que se pueda alcanzar un consenso sobre un embargo al petróleo ruso si se establecen condiciones especiales para el período de transición para los países que las necesitan.Al mismo tiempo, el ministro destacó avances en lo referente a la renuncia al gas ruso."Redujimos nuestra dependencia del gas ruso del 55% antes de la guerra [en Ucrania] al 35%. Si todo va bien, para Navidad o fin de año tendremos dos terminales de gas natural licuado, que serán flotantes", señaló, y añadió que los depósitos se están llenando de manera lenta pero segura.Habeck agregó que la liberación de Alemania de la dependencia del gas ruso no llevará mucho tiempo.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades.Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central, así como el embargo sobre la importación de petróleo ruso por algunos países.A principios de mayo, el Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) no logró acordar por unanimidad el sexto paquete de sanciones que la Comisión Europea propone imponer a Rusia por su operación militar en Ucrania.Varios países, incluida Hungría, se pronunciaron en contra de un embargo completo al petróleo ruso dado que ahora son incapaces de reemplazarlo por completo.

https://mundo.sputniknews.com/20220523/polonia-rompe-anticipadamente-el-acuerdo-de-suministro-de-gas-ruso-1125724205.html

alemania

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, rusia, europa, alemania, hungría, petróleo, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, gas