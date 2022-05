https://mundo.sputniknews.com/20220522/la-otsc-afirma-que-tiene-fuerzas-suficientes-para-reaccionar-a-la-ampliacion-de-la-otan-1125718223.html

La OTSC afirma que tiene fuerzas suficientes para reaccionar a la ampliación de la OTAN

MINSK (Sputnik) — La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) tiene fuerzas y medios suficientes para reaccionar a posibles amenazas relacionadas... 22.05.2022, Sputnik Mundo

Según Zas, "la situación es muy grave", el mundo se encuentra en medio de una tormenta."Por supuesto, percibimos esa expansión como un paso que desencadenará un aumento de las tensiones, una mayor militarización de la región", destacó el secretario general de la OTSC, agregando que "eso no fortalecer la seguridad, incluidos los países miembros de la OTAN".Finlandia y Suecia presentaron el 18 de mayo sus solicitudes para adherirse a la Alianza Atlántica.El presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que su Estado no tiene "problemas con esos países" y la expansión de la Alianza Atlántica a Finlandia y Suecia "no crea una amenaza directa para Rusia", pero advirtió de que la posible expansión de la infraestructura militar del bloque bélico a este territorio podría provocar una "respuesta" de Moscú.La incorporación a la alianza transatlántica, según Moscú, también sería perjudicial para la imagen de promotores de iniciativas constructivas, de cohesión internacional, que ambos países han sostenido durante décadas.

