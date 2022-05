https://mundo.sputniknews.com/20220522/la-otan-en-una-trampa-que-podria-debilitarla-1125716887.html

La OTAN, en una trampa que podría debilitarla

La OTAN, en una trampa que podría debilitarla

La reticencia de Turquía a aceptar el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN deja a la Alianza en una posición que podría debilitarla durante décadas, opina... 22.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-22T15:51+0000

2022-05-22T15:51+0000

2022-05-22T15:51+0000

defensa

otan

turquía

finlandia

suecia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125414907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b704eddad82f8f3db1b7d31a5cdae690.jpg

Hasta ahora todavía no está clara la posición final de Turquía al respecto ni el grado de concesiones que están dispuestas a hacer Finlandia y Suecia para convencer a Ankara.Ante esta situación, la OTAN y los gobiernos occidentales pueden intentar presionar a Turquía para que ceda, indica el medio.Sin embargo, admitió que estas medidas podrían ser contraproducentes, ya que "Erdogan podría optar por redoblar la apuesta en lugar de dar marcha atrás". El mandatario turco ya lo hizo en respuesta a las sanciones occidentales tras su decisión de 2017 de importar el sistema de defensa antimisiles S-400 de Rusia."Las consecuencias no solo torpedearían las candidaturas de Finlandia y Suecia a la OTAN, sino que se corre el riesgo de abrir una brecha permanente en la solidaridad de la OTAN", indicó.Aclaró que la Alianza del Atlántico Norte no tiene ningún mecanismo de exclusión de países, y es poco probable que Erdogan decida salir por su cuenta.Altos funcionarios de Washington y Bruselas presentaron la expansión escandinava como un éxito seguro que reforzaría la coalición en medio de las crecientes tensiones en Europa, según el autor. En realidad, han iniciado un peligroso proceso a largo plazo con consecuencias potencialmente graves para la unidad de Occidente a largo plazo, concluyó Episkopos.Finlandia y Suecia habían entregado sus solicitudes de ingreso en la OTAN al jefe de la Alianza, Jens Stoltenberg, quien dijo que la organización acogería a los Estados escandinavos en sus filas y se aseguraría de que pudieran integrarse rápidamente.Moscú insistió en que la OTAN buscaba una confrontación. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que su nueva ampliación no aportará mayor seguridad a Europa. Al mismo tiempo, aclaró que no consideraba la posible participación de Helsinki y Estocolmo en la alianza una amenaza existencial para Moscú.

https://mundo.sputniknews.com/20220517/el-poder-militar-de-suecia-y-finlandia-los-candidatos-a-la-otan-1125531239.html

turquía

finlandia

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otan, turquía, finlandia, suecia, europa