Hallan cráneo de casi 8.000 años en el río Minesota

El río en el que se hizo el hallazgo se encuentra afectado por la sequía, y el lugar exacto está a unos 180 kilómetros al oeste de Mineápolis, dijo uno de los piragüistas, que también es el jefe policial del condado Renville, Scott Hable.Pensando que podría estar relacionado con algún caso de desaparición o asesinato, Hable entregó la calavera a un médico forense y, finalmente, al FBI, donde un antropólogo forense utilizó el método de datación de carbono para determinar su edad. Resultó que probablemente se trataba del cráneo de un joven que vivió entre el 5.500 y el 6.000 a.C., dijo Hable.El antropólogo determinó que el hombre tenía una depresión en el cráneo que era "posiblemente un indicio de la causa de la muerte''.El 18 de mayo, después de que el jefe de policía publicara el descubrimiento, su oficina fue objeto de críticas por parte de varios nativos de Norteamérica, que dijeron que publicar fotos de restos ancestrales era ofensivo para su cultura.Según Hable, su oficina retiró el mensaje y subrayó que no querían "que fuera ofensivo en absoluto''. Ahora, los restos serán entregados a los funcionarios de la comunidad tribal Upper Sioux.El especialista en recursos culturales del Consejo de Asuntos Indígenas de Minesota, Dylan Goetsch, señaló en un comunicado que ni el consejo ni el arqueólogo estatal fueron notificados sobre el hallazgo, lo cual es un requisito de las leyes estatales que regulan el cuidado y la repatriación de los restos de los indígenas norteamericanos.En cuanto al propio hallazgo, Kathleen Blue, una profesora de antropología de la Universidad Estatal de Minesota, dijo el mismo día que el cráneo es definitivamente de un ancestro de una de las tribus que aún viven en el área, informó The New York Times.Ella dijo que lo más probable es que el joven tuviera una dieta de plantas, ciervos, pescado, tortugas y mejillones de agua fresca en una pequeña región, y que no siguió a los mamíferos y bisontes en sus migraciones.

